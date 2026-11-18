Guadalupe Taddei

La salida de Guadalupe Taddei como presidenta del Instituto Nacional Electoral no debe ser vista como la mera caída en desgracia de una alta funcionaria de la que se conocieron escándalos de corrupción. A lo largo de los últimos años, los mexicanos hemos sido testigos de muchos documentos, audios y videos que dan cuenta de peores triquiñuelas que no han ameritado sino la defensa a ultranza de los responsables, la indiferencia silenciosa o, en el mejor de los casos, la mención a que “los de antes robaban más”. Los videos que muestran a una Guadalupe Taddei repartiéndose comisiones por contratos públicos fueron conocidos gracias a la prensa y a un cómplice que decidió exhibirla, quizá por conveniencia o tal vez por haber sido previamente traicionado, pero su caída no responde a la presión social o mediática que pudo haberse generado, sino a una decisión política calculada desde lo más alto del poder. Al gobierno y a Morena, o cuando menos a un sector de ella, Taddei ya no les era funcional y su caída resultaba conveniente para sacudir las estructuras de poder.

Debido a las polémicas posturas que ha adoptado en la discusión de asuntos, a las múltiples pifias que ha cometido durante las sesiones, así como los desencuentros personales que ha tenido con varias de sus compañeras y compañeros, en los últimos meses Lenia Batres ha sido la integrante más controversial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por su origen político, su formación ideológica y su personalidad, nada de esto tendría que resultar una sorpresa. Desde el momento en que se postuló para ocupar uno de los nueve sitios en el máximo tribunal del país era previsible que esto sucedería. Sin embargo, lo que quizá no podría haberse anticipado era que, ante los señalamientos de los que ha sido objeto y frente a la actitud que dentro y fuera de la Corte han asumido muchos de quienes se supondría serían sus aliados, dentro del gobierno no exista el menor guiño de respaldo. Hoy, a menos de diez meses de la sucesión en la Presidencia de la Suprema Corte y en medio de la discusión sobre si corresponderá a ella asumir este cargo al haber alcanzado la segunda votación más alta en las elecciones judiciales o si las y los ministros definirán esa posición como tradicionalmente se había hecho, la ministra parece estorbar a las estructuras formales del poder.

Gerardo Fernández Noroña ha sido, desde siempre, un personaje polémico al punto de retratar lo más colorido del folclor político mexicano. Echado para adelante, bravucón, retador y desafiante, el senador suele buscar el reflector a la menor provocación. En el proceso para elegir a quien en 2024 encabezaría la candidatura a la Presidencia de la República por el Bloque de Morena, PT y Partido Verde, participó como la opción del Partido del Trabajo, resultando en tercer sitio en las encuestas, lo que le valió ser incorporado a la lista de candidatos al Senado de la República por la vía plurinominal. Poco tiempo antes de rendir protesta y de ser electo por sus compañeros para encabezar la mesa directiva del Senado, Fernández Noroña anunció su adhesión a Morena. Hoy, tras haber disputado sin éxito la posibilidad para encabezar por segunda ocasión el órgano directivo de la Cámara Alta, el senador ha arremetido en contra de Morena, de su presidenta Ariadna Montiel y de Citlali Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de ese partido, por la inminente postulación de Caros Torres como candidato de ese partido y de la coalición Morena-PT-PVEM a la gubernatura de Michoacán. Apenas este fin de semana, durante un mitin en aquel estado, Fernández Noroña pareció lanzar una amenaza: o Morena rectifica y concede la candidatura a Raúl Morón, o el PT romperá la alianza en aquella entidad. En el gobierno y en Morena las quejas y clamores del senador parecen no hacer eco.

En el gobierno de la presidenta Sheinbaum y en el sector de su partido que le resulta más cercano parecen estar sucediendo cosas que poco a poco la distancia de los personajes y las posturas más radicales, de aquellas que encuentran más afinidad en su antecesor que en su propuesta. Sin ser rupturas violentas o estridentes, los tres acontecimientos de los que hemos dado cuenta parecen ser mensajes para quienes añoran el lopezobradorismo como quienes no entienden la naturaleza del presidencialismo mexicano. La presidenta se aleja de su antecesor y con esta distancia comienza a marcar el inicio del segundo tercio de su gobierno, ese en el que se consolidan los gobernantes y en el que perfilan a sus sucesores.

Profesor de la UNAM

Twitter: @JoaquinNarro

Correo electrónico: joaquin.narro@gmail.com