Bandera de China

Evidentemente detrás de la euforia propagandística del gobierno con motivo de la visita de la señora presidenta (con A) a China basada en el ya sabido motivo de ilustrar al medio planeta reunido en torno de la APEC, sobre la enorme sabiduría de la Cuarta Transformación nacional y la purificación regeneradora de las instituciones nacionales y las muchas ventajas que la patria ofrece para el beneficio económico de los inversionistas, está el plausible anhelo de desprenderse un poco de la agobiante presión de los Estados Unidos sobre muchas áreas de nuestra vida nacional, no sólo la dependiente “interdependencia”, como se le llama eufemísticamente. Aunque las cosas no sean tan simples.

La verdad, tirarse a los brazos del dragón chino sería saltar de la olla a la lumbre. No importa si a cambio de tanta obsecuencia nos regalan un panda gigante. O nos lo prestan. En ese sentido Yuridia Valenzuela, (“Yuri”) quien de niña le cantaba al celebérrimo Tohuí, “osito panda que aún no anda…” (no son osos; el oso es otro), podría sustituir a Jesús Seade en la embajada de Pekín. O Beijing.

En fin.

La expansión de ese país sobre buena parte del planeta no se debe a su bondad o su inocuidad. La última gran aventura con la cual deslumbraron al orbe, fue su llamada Revolución Cultural (algunos de cuyos párrafos la 4.T parece haber leído) cuyo costo en vidas humanas se calcula en 20 millones de personas. Y eso sin contar con los miles y miles de decesos durante la guerra patriótica del camarada Mao, su Gran Marcha y su gestión dictatorial.

Pero este acercamiento tuvo un origen.

Basta leer a Henry Kissinger (a quien luego citaré), sin cuya diplomacia –y la de Luis Echeverría al remolque--, hoy ningún mexicano viajaría a ese país. Ni como turista ni como inversionista o comprador de mercancía para vender en Izazaga, mucho menos como Estado en busca de alianzas de cualquier tipo, pero no a cualquier precio.

No lo pasemos por alto: antes de Don Luis, México estaba encerrado en una diplomacia simplona y provinciana; medrosa y defensiva. No teníamos relaciones con Mao, ni con la España franquista, ni con el Vaticano. Nuestra mayor alianza –por imposición de posguerra o por elección de vecindad o ambas— ha sido con Estados Unidos, nuestros vencedores militares en el siglo XIX.

Por ellos --y con ellos-- le declaramos la Guerra al Eje, nada más para citar un ejemplo. A su ferrocarril seguimos de cabús. Por eso la señora presidenta con A tuvo una “productiva, buena, cordial, productiva, etc., etc., reunión de 20 minutos con Mr. Trump quien no tarda en amenazar de nuevo al país con cualquier pretexto.

La actitud china ha sido diferente. Sobre todo, en la postguerra a mitad del siglo pasado. Menciona HK:

“…Mao añadió una nueva dimensión a la política del poder, una dimensión de la que personalmente no conozco precedentes. En lugar de buscar apoyo de una u otra superpotencia —como habría aconsejado la teoría tradicional sobre el equilibrio de poder—, explotó el temor existente entre la Unión Soviética y Estados Unidos y desafió simultáneamente a ambos rivales... Por medio de fomentar la indignación hacia la explotación occidental, Mao circunscribió la guerra a una lucha para «vencer la arrogancia estadounidense»; los logros conseguidos en el campo de batalla se consideraron como una forma de rejuvenecimiento espiritual después de décadas de debilidad y de injusticias en China.

“El país se levantó de la guerra exhausto, pero con una nueva definición de sí mismo ante sus propios ojos y ante los del mundo…” México nunca ha hecho algo parecido.

“…La China contemporánea vivió con consternación las catástrofes subsiguientes como parte de un infamante «siglo de humillación» al que solo pudo poner fin la reunificación del país mediante una forma de comunismo de afirmación nacional. Al mismo tiempo, la era del desequilibrio en China constituye en muchos sentidos un testimonio de la extraordinaria capacidad del país de superar unas tensiones que hubieran podido desmembrar a otras sociedades…

“…Desde el punto de vista del equilibrio del poder, la configuración objetiva de las fuerzas habría apuntado a la imposibilidad de la supervivencia de China como Estado unido que abarcaba todo un continente. Pero con la visión tradicional de la preeminencia china bajo violentos desafíos y con el país azotado por las sucesivas oleadas de devastación colonial y de agitación interna, por fin China superó los reveses con su propio esfuerzo.

“A través de un proceso duro y a menudo humillante, los dirigentes chinos conservaron por fin los derechos morales y territoriales de su orden mundial en vías de desintegración. Quizá lo más sorprendente fuera que lo consiguieron siguiendo casi siempre métodos tradicionales. Una parte de la clase dirigente de los Qing redactó elocuentes memoriales en estilo clásico sobre los desafíos planteados por Occidente, Rusia y Japón, el país emergente, sobre la necesidad que tenía China de «autofortalecerse» y mejorar su propia capacidad tecnológica.

“Sin embargo, la élite confuciana del país y su pueblo, en general conservador, permanecieron bastante indecisos ante estos consejos. Muchos consideraron que la importación de textos en lenguas extranjeras ponía en peligro la esencia cultural y el orden social chinos. Tras algunas batallas que dejaron huella, la facción que se impuso decidió que la modernización de estilo occidental implicaba abandonar la esencia china y que nada podía justificar el abandono de un legado único.

“De esta forma, China se enfrentó a la era de la expansión imperial sin la ventaja de un aparato militar moderno a escala nacional y con una adaptación muy irregular a las innovaciones económicas y política...

“Para capear el temporal, China, además de contar con la tecnología y la potencia militar, se basó también en dos recursos muy tradicionales: la capacidad de análisis de sus diplomáticos y el aguante y el afianzamiento cultural de su pueblo. Creó ingeniosas estrategias para enfrentar a los nuevos bárbaros entre sí.

“Los funcionarios encargados de las relaciones exteriores chinas ofrecieron concesiones en distintas ciudades, pero propusieron a unos cuantos grupos de extranjeros compartir los botines para poder «utilizar a bárbaros contra bárbaros» y evitar que dominara cualquiera de las potencias. Insistieron también en una adhesión escrupulosa a los «tratados desiguales» con Occidente y a los principios extranjeros de las normas internacionales, pero no porque las autoridades chinas los consideraran válidos, sino porque aquello les concedía un medio de circunscribir las ambiciones extranjeras…”

La gran diferencia cultural entre México y china es simple. No reside ni en la invención de la pólvora, el papel o la tinta. Estriba en su forma de aprovecharse del extranjero sin asimilarse desde dentro y fundamentalmente en la educación, entendida como un compendio de méritos adquiridos con base en un esfuerzo titánico, con profesores sometidos a exámenes para llegar a adónde después se les pueda volver a examinar con rigor y sin pretextos sindicales.

El pueblo chino no se considera elegido de ningún dios ni tampoco de un águila come serpientes. Mucho menos del Dios de los judeocristianos.

“…China tiene un rasgo característico: no parece poseer principio. En la historia aparece más como fenómeno natural permanente que como Estado-nación convencional. En la narración sobre el Emperador Amarillo, venerado por tantos chinos como legendario fundador, se tiene la sensación de que China ya existía”.

Antes de compararnos con ellos, así sea en discursos de cortesía, deberíamos reflexionar en estas palabras de Abbé Régis-Évariste Huc (CA. s XIX) quien comentaba:

“…La civilización china nace en una antigüedad tan remota que sería un vano empeño descubrir sus inicios. No existe rastro de infancia en su pueblo. Se trata de un rasgo peculiar de China. En la historia de las naciones nos hemos acostumbrado a encontrar algún punto de partida perfectamente definido, y los documentos, tradiciones y monumentos históricos que aún se conservan en general nos permiten seguir, casi paso a paso, el avance de la civilización, estar presentes en su nacimiento, observar su desarrollo, su camino hacia delante y en muchos casos su posterior decadencia y caída.

“Pero no sucede así con los chinos. Se diría que han vivido siempre en el mismo estadio de progreso en el que viven hoy; y existen suficientes datos de la antigüedad que lo confirman”.