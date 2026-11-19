Delfina Gómez (Daniel Augusto)

Texcoco fue el primer municipio que gobernó Morena en el país. Texcoco vio el ascenso de Delfina Gómez y Texcoco capitanea la fortaleza de dicho partido en el Estado de México. Pero Texcoco no es monolítico.

El alcalde, Nazario Gutiérrez tiene interés en la reelección, pero no está solo pues, además, es parte de una corriente que hoy por hoy no es la dominante en el oficialismo mexiquense. En efecto, al alcalde se le ve más cercano al senador Higinio Martínez que a la gobernadora y al super secretario Horacio Duarte.

Todo inicio en Texcoco para la 4T, ahora, de cara al futuro y ya con Morena consolidado como un trabuco electoral, surge la duda de si Texcoco debe cambiar de aires para que esté mucho más cerca del proyecto que representa la maestra Gómez.

Los tribunales agrarios

Por si hiciera falta tensar más la situación en el campo, donde la inconformidad de productores se ha traducido en cierres carreteros en diferentes regiones del país, resulta que los tribunales agrarios del país están operando a medio gas.

Estas instancias especializadas en temas de tenencia de la tierra, muchas veces olvidadas hoy en día, son fuente de descontento o tensiones intra e intercomunitarias en aquellos casos en los que sus resoluciones no tienen asidero con la realidad.

Esta semana algunos magistrados fueron separados de sus cargos por ordenar pagos a personas que no tenían derecho a ello. Evidentemente, la separación del cargo responde a que se intuye un acto de corrupción y no un simple error.

Con estas inhabilitaciones, serían 10 de 56 los tribunales que no cuentan con un titular y son manejados por encargados de despacho. Así la justicia agraria.

Juan Ramón Amieva, otra vez en la primera línea

A mitad de año, Presidencia de la República solicitó a los diferentes órganos del Poder Judicial que participaran activamente en las modificaciones del marco legal que resultaran necesarias para lograr un combate más efectivo a la corrupción.

El tema fue escalando en importancia hasta convertirse en uno de los principales del país. El presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, José Ramón Amieva, ha encontrado en esto un camino para regresar a un papel preponderante que ya tuvo en el pasado. Como se recordará, fue jefe de Gobierno en 2018 cuando Miguel Ángel Mancera renunció para lanzarse en pos de la candidatura presidencial que finalmente fue para Ricardo Anaya.

Amieva tiene ahora lo oportunidad de influir de fondo en los proyectos anticorrupción que se le planteen al legislativo, lejos además de un corsé partidista en el que le impiden propuestas que toquen cayos.

Un ‘olvido’ de 119 millones de pesos

La corrupción que cuesta dinero del erario no solo viene de actitudes francamente dolosas, sino también del descuido de responsabilidades que los funcionarios públicos tienen. Un caso emblemático es el de lo ocurrido en la División de Distribución Centro Sur de CFE. Un funcionario fue sancionado con 10 años de inhabilitación y una multa equivalente a 119 millones de pesos.

La razón del monto de la multa es que es eso lo que le costó a la Comisión Federal que este funcionario dejara de atender expedientes laborales que estaban a su cargo.

Hacia 2020, este funcionario tenía en sus manos cuatro demandas laborales y sencillamente las dejó correr, sin responder ni a los trabajadores ni a las autoridades; es decir, las dejó en el cajón de su escritorio sin atenderlas.

Esto equivalió a la indefensión de la CFE y a que perdiera juicios sin pelearlos. El costo fueron justamente los 119 millones de pesos que la Comisión debió erogar.

La omisión es también corrupción.