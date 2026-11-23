Shenzhen, China. La reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en Shenzhen, China, se da en un momento particularmente complejo para la economía internacional. El cuestionamiento del multilateralismo, el retorno de políticas proteccionistas y la creciente presión para modificar acuerdos comerciales están transformando las reglas que durante décadas orientaron el comercio y la inversión globales. En este contexto, APEC adquiere una relevancia que va más allá de su dimensión económica. Representa uno de los pocos espacios en los que las principales economías del Pacífico todavía pueden dialogar y buscar mecanismos de cooperación, incluso cuando sus intereses políticos y estratégicos divergen.

APEC reúne a 21 economías que, en conjunto, representan aproximadamente el 60 por ciento del producto interno bruto mundial y cerca de la mitad del comercio global. Su importancia radica no solamente en el peso económico de sus integrantes, sino también en su diversidad. En el foro participan economías desarrolladas y emergentes, así como actores fundamentales para las cadenas globales de producción, entre ellos China, Estados Unidos de América, Japón, Corea del Sur, Australia, Canadá y México.

A diferencia de otros mecanismos multilaterales, APEC no constituye un tratado comercial ni establece obligaciones jurídicamente vinculantes. Su funcionamiento se basa en el consenso, la cooperación voluntaria y la coordinación de políticas públicas. Esta característica, que en ocasiones limita su capacidad para producir acuerdos concretos, también constituye una de sus principales fortalezas. En un escenario internacional marcado por la competencia estratégica, permite mantener abiertos canales de comunicación entre economías que difícilmente encontrarían espacios equivalentes de entendimiento.

La reunión de este año se desarrolla en un entorno particularmente desafiante. Las tensiones comerciales, el uso de aranceles como instrumento de presión política y la revisión de acuerdos existentes han debilitado la previsibilidad del sistema económico internacional. Al mismo tiempo, las empresas enfrentan mayores dificultades para planificar inversiones y organizar cadenas de suministro expuestas a decisiones políticas y restricciones comerciales. La fragmentación económica amenaza con elevar costos, reducir oportunidades de crecimiento y debilitar la cooperación necesaria para afrontar problemas compartidos.

Frente a estas tendencias, la agenda de APEC para 2026, bajo la presidencia de China, planteó prioridades relacionadas con la apertura económica, la innovación y la cooperación. Entre los asuntos centrales que se conversaron están la facilitación del comercio, la conectividad regional, la resiliencia de las cadenas de suministro, la transformación digital y el desarrollo de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial. También permanece vigente la aspiración de avanzar hacia un Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico, un objetivo ambicioso que refleja la importancia de profundizar la integración económica regional.

Sin embargo, el valor de APEC no debe medirse exclusivamente por los acuerdos que pueda alcanzar durante una cumbre. Su contribución más importante consiste en preservar la posibilidad de cooperación en un momento en el que las principales potencias parecen privilegiar cada vez más sus intereses nacionales inmediatos. Mantener espacios de diálogo, identificar coincidencias y evitar que las diferencias comerciales se conviertan en barreras permanentes resulta fundamental para la estabilidad económica internacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada por primera vez en una gira internacional de 7 Secretarios de su gabinete, aprovechó de manera extraordinaria esta oportunidad para reafirmar la presencia del país en una región que concentra algunos de los principales motores del crecimiento económico mundial. México mantiene una integración productiva profundamente vinculada con América del Norte, pero esa relación no debería limitar su capacidad para desarrollar vínculos comerciales, tecnológicos y de inversión con Asia-Pacífico.

Esta consideración resulta especialmente relevante ante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La incertidumbre sobre las condiciones futuras del comercio norteamericano obliga a México a fortalecer su posición internacional, ampliar sus interlocutores y reducir vulnerabilidades. Diversificar relaciones económicas no significa debilitar la integración con América del Norte, sino complementarla mediante nuevas oportunidades de inversión, acceso a mercados y cooperación tecnológica.

Existe, además, una dimensión que vuelve particularmente relevante la participación de la Presidenta Sheinbaum. México será anfitrión de APEC en 2028, lo que le permitirá asumir un papel más activo en la definición de las prioridades de cooperación regional. Esta reunión podrá catalizar la proyección del país como un interlocutor capaz de conectar los intereses de América del Norte con los de Asia-Pacífico, así como para impulsar una agenda que favorezca el comercio abierto, la inversión y la integración de las cadenas productivas.

Para México, participar activamente en este proceso no es solamente una cuestión diplomática. A la reunión de CEO asistieron una treintena de empresarios mexicanos encabezadas estupendamente por José Medina Mora, Presidente del CCE. La agenda empresarial fue sumamente interesante: escuchar a diez presidentes de la región hablar de viva voz sobre sus prioridades; sentarse a la mesa con empresarios de 21 economías con las que se pueden fortalecer y abrir opciones de negocio, y conocer las plantas y fábricas más importantes de China (hubo visitas a Mindray, Honor, Huawei y Phiz Chat) que están concentradas en esta ciudad, Shenzhen, conocida como el Silicon Valley de China, es la forma de tejer alianzas de aprendizaje conjunto e intercambio comercial.

APEC enfrenta una prueba importante. Su capacidad para contribuir a la estabilidad internacional dependerá de que sus integrantes reconozcan que la competencia económica no tiene por qué conducir necesariamente a la fragmentación.

Para México, la visita fue una excelente decisión estratégica para fortalecer su posición en la economía global, preservar sus opciones comerciales y prepararse para ejercer el liderazgo regional que le corresponderá en 2028.

* Ex Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en la SRE