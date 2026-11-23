Plutocracia Elon Musk, el hombre más rico del mundo, desperdició casi 500 millones de dólares en apoyar a candidatos republicanos que acabaron derrotados

El gobierno de pocos en su acepción tradicional es una oligarquía, pero “en los clásicos del pensamiento político griego, que han dejado el término a la filosofía política posterior”, la palabra oligarquía “tiene con frecuencia el significado más específico y éticamente negativo de `gobierno de los ricos´, para el cual hoy se usa el término `plutocracia’, también de origen griego.”

Más aún, en la interpretación del sabio Aristóteles “la oligarquía en cuanto gobierno de los ricos es la forma corrupta de la aristocracia, que es el gobierno de los mejores.” Su evolución como concepto de la ciencia política es complejo, habida cuenta de que “a causa de su fuerte significado negativo el término… ha tenido y todavía tiene en el lenguaje político más una función polémica que una ilustrativa (Bobbio, Norberto, Matteucci Nicola y Pasquino Gianfranco, 1997, Siglo XXI, México, p. 1067).

Difícilmente esta columna sería el espacio para desarrollar una disertación más profunda y puntual sobre el concepto de la oligarquía, pero viene a colación de que recientemente, el término oligarguía, ha encontrado un nuevo significado negativo con un alcance, digamos, más global y extendido, no necesariamente limitado al gobierno en sí mismo, sino llevado también al control de las decisiones planetarias de grupos minoritarios y privilegiados en diversos países. Cabe insistir, a escala más amplia y generalizada.

Hace unos días, el prestigiado economista francés Thomas Piketty, muy conocido por su libro sobre el Capital en el siglo XXI, publicó en sus cuentas de redes sociales un documento con un título y una hipótesis muy sugerentes, en la forma de un manifiesto en el que invita su firmar. En el denominado Manifiesto de París en contra de la oligarquía internacional, el lector puede encontrar entre sus signatarios nombres importantes como el de Paul Krugman y Joseph Stiglitz, premios Nobel de Economía en 2008 y 2001, respectivamente, entre otros connotados académicos, periodistas, intelectuales y políticos (@PikettyWIL,21noviembre2026).

En este manifiesto, los firmantes sostienen que la explosión de la riqueza extrema es el principal hecho social de nuestra época y afirman que los multimillonarios en el mundo son la amenaza más prominente a las democracias en el mundo.

Explican que en 1987, cuando la revista Forbes comenzó a informar sobre las mayores fortunas del globo terráqueo, la riqueza del 0.0001 por ciento más rico -entonces unos 1,500 hogares- equivalía al 3 por ciento del producto interno bruto mundial. En 2026, la misma minoría de la población, que ahora comprende 3,000 hogares como resultado del crecimiento global poblacional, posee una riqueza igual al 17 por ciento del producto interno bruto global.

Los distinguidos pensadores señalan en el manifiesto que ese cambio ha alterado el equilibrio del poder, ya que el poder de las corporaciones internacionales y sus decisiones en diversos ámbitos como el de la inteligencia artificial, afectan a toda la humanidad sin cortapisas. Lo mismo el poder de moldear la ideología dominante comprando periódicos, estaciones de radio, canales de televisión y redes sociales; o bien el poder de influir en la política financiando campañas electorales y candidatos.

Mantienen que este poder se refuerza a sí mismo, en una dinámica que corrompe lasdemocracias contemporáneas y que a medida que el poder económico ha crecido, los oligarcas han gastado cada vez más dinero para defender sus intereses. El poder económico de los más ricos se usa para fortalecer el poder político y viceversa.

Por primera vez en la historia la riqueza extrema y el poder que confiere se están imponiendo a escala planetaria.

Los que suscriben el documento hacen un llamado a construir un frente democrático internacional, a fin de que las fuerzas democráticas del mundo recuperen el control y pongan límites a ese poder ilimitado. Proponen entre otras medidas un impuesto mínimo a los ultra ricos, una mayor independencia de los medios informativos y mejor protección para los periodistas en contra de la censura y la interferencia, y un nuevo modelo de propiedad, internacional y desprivatizado, para las empresas de inteligencia artificial.

A saber si los dueños del dinero se pondrán muy enojados con esta propuesta, o simplemente la ignorarán. Seguiremos en el tema.