Saque las manos, jefe

Lety Varela y todos los morenistas que compiten por un puesto de elección popular en la Benito Juárez están pariendo chayotes para poder arrancar su campaña política en la demarcación. Una tarea titánica ya que, seamos honestos, es una alcaldía 100% panista.

Desde el 2000, el Partido Acción Nacional ha gobernado de manera ininterrumpida la demarcación y en los últimos trienios, el grupo del hoy Diputado Federal y Coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, ha administrado la demarcación conquistando el territorio y a la gente, la gran mayoría de clase media. En las elecciones de 2024 algo extraordinario tendría que suceder para que el PAN-CDMX pierda la alcaldía. Lo peor es que la candidata de la 4T en Benito Juárez tiene dos monstruos enfrente.

El primero es el candidato del Partido Acción Nacional a la demarcación: Luis Mendoza Acevedo. Luis, es Diputado Federal por el Distrito 15 en Benito Juárez, y no cualquier diputado: el más votado del país. Es decir, los habitantes de la demarcación lo apoyan y lo estiman. Es Licenciado y Maestro en Administración Pública y ha sido Diputado Federal y Local, vicecoordinador del PAN, Coordinador de Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, secretario particular y director general en la Alcaldía Benito Juárez. Claramente es un joven preparado y listo para gobernar, sin embargo, tiene dos negativos. UNO: el tema del cártel inmobiliario; y DOS: su hermano que está prófugo de la justicia por estar relacionado al Cártel Inmobiliario. Se trata de quien fuera Director General de Planeación, Desarrollo y Participación en Benito Juárez.

El segundo gran enemigo, como ocasionalmente sucede en las contiendas políticas, está en casa. De acuerdo a mis fuentes, un viejo lobo de mar tiene el control de todas las estructuras del gobierno en Benito Juárez y de Morena en la Alcaldía y no está apoyando a Lety Varela. El nombre de ese político es Martí Batres Guadarrama, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Me aseguran que el castigo a Lety Varela es por haber apoyado a Omar García Harfuch y no a Clara Brugada en la contienda interna.

El PAN, por su parte, está feliz de la problemática que tienen en Morena. De hecho, han asegurado los panistas que de esa alcaldía sacarán más de 200 mil votos para su candidato a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada. Tan poca fe le tienen a Morena en la Benito Juárez, que la misma gente del partido únicamente le pidieron a quienes buscan un puesto de elección popular en la Alcaldía que se encarguen de llevar, si pueden, a mil personas al zócalo para el evento de la Dra. Claudia Sheinbaum.

Con el control político del Jefe de Gobierno sobre la Alcaldía, Lety Varela y su equipo no pueden trabajar. ¿Será que se destrabe el conflicto en un corto plazo? Lo veremos.

Por cierto:

1. INCOMODA. En Palacio Nacional llama la atención el protagonismo de la primera dama capitalina, Daniela Cordero. Me dicen que en el equipo del Presidente están cansados que el Jefe de Gobierno siempre pida acreditaciones para su esposa cuando va a eventos del Ejecutivo Federal. ¿Romántico o intenso?

2. HAY TIRO. El primer debate para Jefatura de Gobierno se realizará el domingo 17 de marzo a las 20:00 horas. El formato será el siguiente: Mensaje inicial de los candidatos, 2 temas, 25 minutos totales por candidato y conclusiones. Falta definir moderadores para este debate.

Vivo la noticia, para contarle la historia

@juanmapregunta

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .