Personas con discapacidad marchan en Reforma para exigir un sistema de cuidados digno

V Recorrido Orgullo y Dignidad demanda fortalecer el sistema de cuidados en la capital (Moisés Pablo Nava)

La Ciudad de México fue sede del V Recorrido Orgullo y Dignidad, movilización encabezada por organizaciones de personas con discapacidad y sus familias que recorrió Paseo de la Reforma para exigir políticas públicas efectivas, accesibles y con enfoque de derechos.

El recorrido partió al mediodía desde el Ángel de la Independencia y avanzó hasta el Monumento a la Revolución, punto donde concluyó con un acto simbólico y un pronunciamiento colectivo centrado en la urgencia de fortalecer el sistema de cuidados en el país.

Desde las primeras horas, participantes provenientes de distintos estados comenzaron a concentrarse en la glorieta, donde se escucharon consignas relacionadas con el derecho a una vida autónoma, la necesidad de mejorar los servicios de salud especializados y la exigencia de aumentar la participación de personas con discapacidad en la toma de decisiones públicas. Integrantes de organizaciones civiles señalaron que, a pesar de que la causa ha ganado visibilidad en los últimos años, persisten rezagos en movilidad accesible, inclusión laboral, atención temprana y acceso a apoyos suficientes para familias cuidadoras, quienes continúan absorbiendo la mayor carga sin respaldo institucional.

Durante el recorrido, activistas denunciaron que los esfuerzos gubernamentales han avanzado de manera desigual. Mencionaron que mientras existen programas sociales destinados a ciertos sectores, la falta de un sistema integral de cuidados limita las oportunidades de desarrollo de quienes requieren asistencia permanente. También exigieron que las autoridades adopten mecanismos formales de consulta que garanticen participación efectiva en procesos legislativos y en el diseño de políticas que afectan directamente su vida cotidiana. Varios contingentes portaron carteles con mensajes que reclamaban condiciones dignas en escuelas, centros de trabajo y servicios de transporte.

El tránsito en Paseo de la Reforma experimentó afectaciones intermitentes, principalmente durante el paso del contingente, lo que generó ajustes en el servicio de transporte público y en la circulación del Centro Histórico. Elementos de tránsito realizaron acompañamiento para agilizar desvíos vehiculares y garantizar el paso adecuado de personas usuarias de sillas de ruedas, andaderas o dispositivos de apoyo.

Al cierre del recorrido, representantes de los colectivos hicieron un llamado a autoridades federales y capitalinas para retomar mesas de trabajo pendientes y asignar recursos suficientes en 2026 para programas de cuidados, infraestructura accesible y promoción de derechos. Señalaron que su presencia en las calles busca recordar que las personas con discapacidad no deben ser consideradas únicamente beneficiarias de asistencias, sino protagonistas de políticas públicas que reconozcan su autonomía y contribución a la sociedad.