Golpe al CJNG: Detienen a 12 en Chiapas con armas largas y equipo táctico

Presuntos integrantes el CJNG Detenidos en Chiapas

Un operativo en San Cristóbal de Las Casas derivó en la captura de doce presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La acción permitió el aseguramiento de armamento de uso exclusivo del Ejército, equipo táctico, drogas y un vehículo con reporte irregular, de acuerdo con autoridades de seguridad.

¿Cómo fue el operativo para detener a integrantes del CJNG

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó a través de su cuenta oficial de X que este tipo de intervenciones busca frenar a generadores de violencia y desarticular células que operan en zonas estratégicas. Resaltó además que el trabajo conjunto robustece la seguridad del estado y reduce espacios para organizaciones criminales.

Los detenidos fueron sorprendidos con un arsenal compuesto por cuatro rifles tipo AK-47 acompañados de cuatro cargadores y 80 cartuchos útiles, además de un arma corta calibre 9 mm con un cargador y cuatro cartuchos.

Las autoridades también confiscaron cuatro chalecos tácticos color negro, un vehículo Mazda 3 modelo 2020 sin placas, 90 bolsas con hierba con características de marihuana, 60 envoltorios con sustancia granulada con apariencia de cristal, una báscula digital y dinero en efectivo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, el operativo se desarrolló por presuntos delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas.

La movilización fue ejecutada por la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL en conjunto con la Fiscalía General del Estado de Chiapas, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Marina.

Tras la captura, las doce personas fueron entregadas al órgano jurisdiccional correspondiente bajo la conducción de la Fiscalía General de la República. Ahora deberá determinarse su situación legal conforme a derecho, informó el gobierno de Chiapas en una publicación oficial.