Gripe H3N2: Estos son los síntomas y cómo reconocerla

Síntomas Gripe H3N2 Aunque varios de los síntomas pueden parecerse a otras enfermedades respiratorias, estos se caracterizan por ser más intensos, por lo que se recomienda consultar a personas especialistas en salud.

La temporada invernal suele aumentar las enfermedades respiratorias en todo el mundo y este 2025 no es la excepción. Ahora, una nueva variante de la influenza está levantando las alarmas, principalmente en Reino Unido y los Estados Unidos debido a su mayor resistencia a las vacunas actuales. Conocida cono la H3N2, esta gripa tiene sus propias características específicas que la definen y esto es lo que tienes que saber.

¿Cuáles son los síntomas de la Gripe H3N2?

La variante que circula actualmente comparte síntomas con otras enfermedades que afectan el sistema respiratorio como la Influenza o el COVID y cuyos contagios incrementan fácilmente durante las temporadas invernales. Sin embargo, se ha informado que estos síntomas serían notoriamente más intensos y que vendrían acompañados de algunos otros:

incremento rápido de fiebre

de fiebre tos seca

dolores musculares intensos

deshidratación

diarrea o dolor abdominal

fatiga extrema

En caso de tener varios de estos síntomas, recuerda que es importante consultar con una persona profesional de la salud antes de proceder a la automedicación, ya que estos síntomas podrían confundirse con otro tipo de influenza o de COVID, por lo que podría ser necesario incluso realizarte una prueba.

Durante la temporada invernal aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias. 🩺



La vacunación contra #influenza, #COVID19 y #neumococo protege tu salud y la de tu familia. Acude a tu unidad de salud. 🏥 💉



Conoce más en ➡ https://t.co/rTWuzSSwWj#VacunarseEsAmar… pic.twitter.com/T3ZAOKv7j1 — SALUD México (@SSalud_mx) December 10, 2025

¿Qué es la gripe H3N2 y por qué está causando preocupación?

La gripe H3N2 es un subtipo del virus de la influenza A, clasificado por las proteínas de su superficie: hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N). Este virus circula comúnmente en humanos junto con otros como el AH1N1, y ha sido responsable de pandemias pasadas, como la de 1968.

A diferencia de los virus de la influenza B, que son exclusivos de humanos, los de tipo A como el H3N2 pueden originarse en animales, aunque la versión estacional actual se transmite principalmente de persona a persona a través de gotículas respiratorias.

La alarma actual surge de una mutación en el virus H3N2, específicamente en el subclado K, que surgió durante el verano y se ha detectado en todos los continentes. Sin embargo, se encuentra afectando principalmente al Reino Unido y a los Estados Unidos actualmente con una tendencia creciente que ya empieza a generar problemas de saturación de hospitales y centros de salud.

Esta variante ha acumulado cambios genéticos que podrían permitirle evadir mejor las defensas inmunitarias desarrolladas por la población, incluyendo aquellas inducidas por vacunas anteriores.