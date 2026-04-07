Suman 8 muertos por inyección de sueros vitaminados en Hermosillo; médico l responsable sigue prófugo

Sueros

La cifra de personas fallecidas tras recibir sueros vitaminados en una clínica privada de Hermosillo, Sonora, subió a ocho, mientras el médico responsable continúa prófugo y por su parte, las autoridades mantienen abierta la investigación.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el último corte se han registrado 11 casos vinculados: ocho defunciones, una persona hospitalizada y dos más que ya fueron dadas de alta.

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Al corte de las 11:00 horas del 7 de abril de 2026, se han registrado 11 casos sospechosos asociados a la aplicación de soluciones intravenosas por un mismo médico tratante. Del total, se reportan 8 defunciones, 1 persona hospitalizada y 2 personas… — Salud Sonora (@ssaludsonora) April 7, 2026

El titular de la dependencia, David Kershenobich, informó que la principal línea de investigación apunta a una posible contaminación bacteriana. Se ha notificado que los pacientes presentaron síntomas de sepsis, la cual es una respuesta grave del organismo ante una infección que puede avanzar rápidamente y causar la muerte.

Algunos de los afectados se deterioraron pocas horas después de recibir la inyección mientras otros permanecieron hospitalizados varios días antes de fallecer.

Todos los casos están relacionados con una misma clínica privada —la cual ya fue clausurada— y en donde ejercía el médico Jesús Maximiano N., de 65 años, quien es buscado por la Fiscalía. Durante las últimas horas se han realizado cateos en distintos domicilios como parte del operativo para su localización.

Las autoridades sanitarias, en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, analizan las muestras de los sueros en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán para determinar con exactitud su composición.

Según explicó Kershenobich, los productos aplicados no eran únicamente mezclas de vitaminas, también contenían otras sustancias que se ofrecían como “células madre”, lo que forma parte de las líneas de investigación.

Una de las incógnitas que sigue en el aire es si el problema se originó en el contenido del suero o en una contaminación durante su preparación o aplicación. Parte de estos tratamientos, señalaron las autoridades, se realizaban incluso en domicilios particulares.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la investigación penal corresponde a la Fiscalía de Sonora, mientras que el análisis sanitario se mantiene a cargo de instancias federales.

El caso ha puesto en el centro una práctica cada vez más común en clínicas privadas y espacios de bienestar conocidos como vitamin drip, sueros intravenosos que se promocionan como tratamientos para desintoxicación, recuperación rápida o mejora del rendimiento físico, pese a que especialistas han advertido sobre sus riesgos. Las autoridades hicieron un llamado a evitar este tipo de procedimientos mientras continúan las investigaciones.

El médico y la clínica contaban con licencia sanitaria, un elemento que ahora también forma parte de la revisión.

Por ahora, no se han reportado nuevos casos desde la clausura del establecimiento. La vigilancia epidemiológica se mantiene activa y los resultados de laboratorio serán clave para determinar qué ocurrió exactamente con los sueros que desencadenaron el brote.