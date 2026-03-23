¿Ozempic ya será genérico?: polémico medicamento para bajar de peso empieza a perder su patente en varios países

Ozempic En los años recientes, la semaglutina ha sido utilizada en tratamientos para bajar de peso, especialmente a pacientes con obesidad y diabetes tipo 2.

Esta semana, el mundo de la medicina inició con la noticia de que el medicamento Ozempic, conocido principalmente por su uso para bajar de peso y tratar algunos problemas específicos de obesidad, perdió finalmente su patente. Eso significa que millones de personas al rededor del mundo podrán acceder a este fármaco a un precio considerablemente más moderado. Países como India, China, Brasil, Canadá, entre otros esperan poder producirlo próximamente. No obstante, especialistas advierten de los riesgos potenciales de esta fórmula.

¿Cuándo perdió Ozempic su patente?

La semaglutida, desarrollada por la farmacéutica Novo Nordisk, ha estado protegida por patentes que limitaban su producción a un número reducido de fabricantes. Sin embargo, este 23 de marzo de 2026 comenzó a expirar esta protección en países como India, lo que permite que otras compañías produzcan versiones genéricas del fármaco.

De acuerdo con reportes de la industria farmacéutica, varias empresas ya tienen listas sus versiones, algunas con lanzamientos inmediatos, lo que anticipa una rápida expansión del mercado con decenas de nuevas marcas disponibles.

En términos de costos, especialistas estiman que la entrada de genéricos podría reducir el precio del tratamiento mensual hasta en un 70% o más, pasando de varios miles de pesos a cifras considerablemente más accesibles.

¿Para qué es el Ozempic y por qué ha sido polémico su uso?

El medicamento Ozempic, cuyo principio activo es la semaglutida, fue aprobado inicialmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2, ya que actúa como un agonista del receptor GLP-1, ayudando a regular los niveles de glucosa en sangre y promoviendo la secreción de insulina.

No obstante, su capacidad para inducir pérdida de peso lo convirtió en un tratamiento ampliamente utilizado contra la obesidad, incluso fuera de indicaciones médicas estrictas. Este fenómeno ha generado varias controversias:

Uso fuera de etiqueta (off-label) : el medicamento ha sido utilizado por personas sin diabetes, principalmente con fines estéticos, lo que ha generado debates éticos y clínicos.

: el medicamento ha sido utilizado por personas sin diabetes, principalmente con fines estéticos, lo que ha generado debates éticos y clínicos. Escasez para pacientes diabéticos: la alta demanda global provocó problemas de suministro en distintos países, afectando a quienes lo requieren como tratamiento prioritario.

la alta demanda global provocó problemas de suministro en distintos países, afectando a quienes lo requieren como tratamiento prioritario. Riesgos y efectos adversos : aunque generalmente seguro bajo supervisión médica, puede causar efectos gastrointestinales, hipoglucemia y, en casos raros, complicaciones más graves.

: aunque generalmente seguro bajo supervisión médica, puede causar efectos gastrointestinales, hipoglucemia y, en casos raros, complicaciones más graves. Circulación de productos falsificados: autoridades sanitarias han advertido sobre versiones falsificadas del medicamento en el mercado internacional, lo que ha derivado en hospitalizaciones.

Especialistas en salud subrayan que, pese a su eficacia, la semaglutida no constituye una solución definitiva para la obesidad, considerada una enfermedad crónica que requiere tratamiento integral.

¿Cuándo podría estar disponible el Ozempic genérico en México?

El Ozempic está disponible en nuestro país actualmente para pacientes con prescripción médica y precios elevados bajo la regulación de la COFEPRIS. Se espera que en nuestro mercado, el medicamento tenga su versión genérica disponible a finales de este 2026 y principios de 2027.