Gusano barrenador en humanos en la CDMX: estos son los síntomas, prevención y forma de contagio

Gusano Barrenador en CDMX La capital del país confirmó recientemente su primer contagio humano.

El gusano barrenador, problema de salud que ha afectado al ganado mexicano en los años recientes, también ha sufrido casos en perros y ahora en personas luego de que la Ciudad de México confirmara el primer caso de contagio en humano.

CDMX ya tiene su primer caso de gusano barrenador en humanos

La Secretaría de Salud confirmó el pasado 27 de mayo el primer caso humano de miasis por gusano barrenador en la Ciudad de México, un hecho que encendió las alertas sanitarias debido al avance reciente de esta plaga en distintas regiones del país.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y reportes oficiales difundidos por autoridades federales, el caso fue detectado en la capital luego de que semanas antes se registraran infecciones en animales, particularmente perros en las alcaldías Tlalpan y Xochimilco. La Secretaría de Agricultura, mediante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), ya había confirmado a inicios de mayo la presencia del gusano barrenador en un perro ubicado en la zona de Topilejo, considerado entonces un caso aislado.

Sin embargo, el nuevo contagio humano representa el primer registro confirmado en personas dentro de la capital del país. Las autoridades sanitarias señalaron que el monitoreo epidemiológico se mantiene activo y que se reforzaron las medidas de vigilancia y contención para evitar una mayor propagación.

¿Por qué el gusano barrenador puede infectar también a personas?

El gusano barrenador, conocido científicamente como Cochliomyia hominivorax, es una enfermedad parasitaria causada por las larvas de una mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales y humanos.

Según información oficial de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y del Senasica, las larvas nacen entre 12 y 24 horas después de la postura de los huevos y comienzan a alimentarse del tejido vivo, provocando una afección denominada miasis.

Esta enfermedad puede afectar piel, mucosas e incluso cavidades corporales, generando lesiones profundas y un rápido deterioro de los tejidos si no se atiende de manera inmediata.

¿Cuáles son los síntomas del Gusano Barrenador en humanos y cómo prevenirlo?

Entre los principales síntomas de la miasis por gusano barrenador se encuentran:

Dolor intenso en la zona afectada

Inflamación

Secreción con mal olor

Sangrado

Fiebre

Sensación de movimiento debajo de la piel debido a la presencia de las larvas

Los organismos sanitarios advierten que las personas con heridas abiertas, pacientes inmunodeprimidos, adultos mayores y habitantes de zonas rurales con presencia de ganado son los grupos con mayor riesgo de infección. Los CDC indican además que no existe un medicamento específico para eliminar la infestación, por lo que el tratamiento requiere la extracción inmediata de las larvas y la limpieza profunda de la herida para evitar complicaciones mayores.

Las autoridades médicas y sanitarias recomiendan como principales medidas de prevención mantener limpias y cubiertas todas las heridas, evitar el contacto con animales infectados, utilizar repelentes contra moscas en zonas de riesgo y acudir de inmediato al médico ante cualquier lesión sospechosa.

Senasica también exhorta a productores ganaderos y población en general a revisar constantemente a los animales domésticos y de granja para detectar heridas o presencia de larvas. La rápida atención médica y veterinaria es considerada clave para frenar la propagación del gusano barrenador, una plaga que México había logrado erradicar oficialmente desde 1991 y que en los últimos años reapareció en diversas regiones de América Latina.