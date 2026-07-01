Celebraciones masivas por la Selección Mexicana podrían provocar repunte de contagios por COVID

COVID en Mundial 2026 Incrementan casos a causa del torneo. (cuartoscuro)

Las celebraciones del Mundial 2026 han resultado en un incremento de contagios de COVID. Existen más de 482 casos registrados hasta el momento.

¿Regresó el COVID?: Esto ha sucedido durante el Mundial 2026

Desde la pandemia de COVID-19 de 2020, que paralizó al mundo y dejó un saldo de muertes numeroso, este virus no ha dejado de estar presente y se espera que continúe repuntando por factores estacionales y concentraciones de personas, como ha ocurrido este verano con el Mundial.

Según datos proporcionados por la Secretaría de Salud, los casos de COVID este año se habían mantenido bajos hasta las semanas previas al Mundial. En la semana 22 del calendario epidemológico, la cual abarcó del 31 de mayo al 6 de junio, 7 personas contrajeron el virus. Esta cifra subió a 18 en la siguiente semana, que abarcó del 7 al 13 de junio, y 28 en la del 14 al 20 de junio. En total, los casos de COVID registrados este año suman 482.

¿Qué hacer para prevenir el COVID durante este Mundial?

Se recomienda vacunarse anualmente y atender cualquier síntoma lo más pronto posible, en especial si se cuenta con condiciones de salud preexistentes.

Las recomendaciones en caso de sospechar que se contrajo el virus o presentar una prueba positiva de COVID son las siguientes: