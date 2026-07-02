Frutas y verduras de temporada de verano en México: ¿Cuáles son las mejores para comprar a mejor precio este julio?

Frutas y verduras de temporada Descubre cómo te benefician. (Pexels)

El verano es una temporada productiva para la agricultura en la que los consumidores pueden hallar frutas y verduras frescas en distintos puntos de venta. Conoce cuáles son los alimentos que tendrán mayor disponibilidad esta estación y cómo te benefician.

¿Cuáles son las frutas y verduras de temporada?

Las frutas y verduras que se encuentran en mayor distribución durante el verano incluyen el aguacate, el nopal, la coliflor, el brócoli, las espinacas, los berros, las calabacitas, las acelgas, la lechuga, el rábano, los espárragos, la zanahoria, la cebolla, los ejotes, el jitomate y el pepino.

Estas pueden ser consumidas durante el desayuno, almuerzo y cena, o también como entremés entre comidas.

¿Cómo me benefician las frutas y verduras?

En especial las frutas ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares, como lo es la hipertensión, y te mantienen hidratado durante el calor del verano. Algunos otros beneficios de consumir frutas y verduras de temporada incluyen:

Mayor aporte vitamínico . También nos proporcionan minerales y antioxidantes.

. También nos proporcionan y Los alimentos se encuentran en un estado óptimo, lo cual mejora el sabor de los mismos.

de los mismos. Refrescan el cuerpo y lo mantienen energizado.

y lo mantienen energizado. La fibra que contienen ayuda al proceso intestinal y mejora la calidad de las evacuaciones.

Controlan los niveles de colesterol.

Todo esto sin contar que, al consumir frutas y verduras de temporada, ahorras considerablemente, ya que los tiempos de transportación disminuyen. México es uno de los mayores productores de limón, plátano, naranja, fresa, papaya, jitomate, aguacate y nopales, por lo que la compra de productos orgánicos también beneficia a la economía.