¿Qué es SOMOS de Banco Azteca? La iniciativa que ofrece revisiones médicas a mujeres

Somos Prevención La cifra forma parte de una estrategia que busca atender una realidad silenciosa. (Especial)

Abrir una cuenta bancaria suele verse como un trámite administrativo o un paso básico para guardar dinero. Sin embargo, para más de medio millón de mujeres en México, ese mismo plástico se convirtió en un pase de entrada para consultar a un médico.

¿Qué es SOMOS de Banco Azteca?

Así también, esta acción puede reflejar en realizarse estudios de laboratorio o recibir asesoría jurídica en momentos de apremio.

A través del esquema de débito Cuenta SOMOS, Banco Azteca ha puesto a disposición de sus clientas más de 2.6 millones de chequeos médicos en los últimos tres años.

La cifra forma parte de una estrategia que busca atender una realidad silenciosa: en miles de hogares, las mujeres suelen postergar su propia atención médica por falta de ingresos disponibles o por priorizar otros gastos familiares urgentes.

Al cierre de septiembre de 2026, la cartera del producto registró 652 mil 200 cuentas vigentes en el país, un volumen de contratación que da cuenta de un interés creciente por servicios que no se limiten al manejo del efectivo, sino que resuelvan necesidades de la vida diaria.

Asistencia integral que amortigua el gasto familiar

Frente a la necesidad de respaldar la economía familiar ante cualquier eventualidad médica, el reporte de la institución financiera detalla que, además de las evaluaciones médicas anuales, las usuarias han recibido más de 10.4 millones de atenciones.

La oferta abarca consultas con médicos generales y de diversas especialidades, así como orientación psicológica, asesoría legal, nutrición y acompañamiento educativo.

Al respecto, Gabriela Hernández, directora ejecutiva de Afiliación y Captación de Banco Azteca, señaló que la inclusión financiera adquiere un peso real cuando los productos se diseñan a partir de lo que la gente vive a diario.

En sus palabras, una cuenta para mujeres debe ser más que un espacio para guardar recursos; debe funcionar como una herramienta que las acompañe en diferentes facetas de su desarrollo y les brinde certezas ante imprevistos.

Mastografías gratuitas en campo

Ese compromiso de prevención busca también derribar las barreras geográficas y de acceso que enfrentan miles de familias en sus comunidades.

Por ello, como parte de las actividades del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, el banco llevará estas acciones directamente a las calles.

Entre el 12 y el 31 de octubre se desplegará la Ruta de la Prevención, un circuito de unidades móviles equipadas para realizar mastografías y ultrasonidos sin costo alguno.

Los módulos se ubicarán en distintos puntos de venta del grupo comercial, con la instrucción de atender tanto a cuentahabientes como a cualquier mujer vecina de las colonias que visiten.

Con ello buscan eliminar dos de las principales trabas que frenan un diagnóstico a tiempo: el costo de los estudios clínicos y los largos traslados a los centros de salud pública.

La apuesta, concluyó la institución, consiste en que la relación cotidiana con la banca aporte beneficios tangibles y fomente la cultura del autocuidado en una población que históricamente ha estado al margen de los servicios financieros formales.