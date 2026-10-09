Ofertas en Soriana Híper del 9 al 15 de octubre: descuentos en despensa, pantallas y artículos de Halloween

Si estás buscando cómo estirar el gasto de la semana sin dejar fuera los productos que necesitas en casa, las ofertas de Soriana Híper del 9 al 15 de octubre de 2026 incluyen opciones que van desde alimentos básicos hasta pantallas, electrodomésticos y artículos para celebrar Halloween y el Día de Muertos.
La nueva selección de promociones contempla descuentos directos, paquetes de varias piezas y beneficios para quienes utilizan Puntos Soriana YA. También hay productos de limpieza, artículos para mascotas y opciones de cuidado personal, por lo que conviene revisar las categorías antes de llenar el carrito.
¿Qué ofertas hay en Soriana Híper del 9 al 15 de octubre?
Abarrotes y Despensa
- Mayonesa con jugo de limones McCormick (507 g): De $76.90 a $55.00.
- Pastas al bronce Valley Foods (400 g): A solo $19.90 cada una.
- Aceite de oliva extra virgen Valley Foods (1 L): A solo $186.00.
- Elote en grano Valley Foods (220 g): A solo $9.90.
- Arroz súper extra Valley Foods (1 kg): A solo $18.00.
- Frijol pinto Valley Foods (1 kg): A solo $22.90.
- Aderezos para ensalada Valley Foods (473 g): A solo $49.90 cada una.
- Café liofilizado Valley Foods (180 g): A solo $129.90.
- Crema para café Valley Foods (1 kg): A solo $109.00.
- Cereales Valley Foods (450 g a 650 g): A solo $49.90 cada uno.
- Frijol pinto Verde Valle (900 g): De $40.90 a $34.50.
- Purés de tomate Herdez y Del Fuerte: 3x2.
- Consomé de pollo Knorr Suiza (12 cubos): De $30.00 a 2 por $39.90.
- Chile jalapeño en rajas La Costeña (340 g): De $26.90 a $23.00.
- Leche evaporada Carnation (720 g): De $48.50 a $40.90.
- Café Nescafé de olla (170 g): De $89.00 a $79.90.
- Bimbollos parrilleros para hamburguesa Bimbo (8 pzas., 688 g): De $76.90 a $59.90.
- Pan artesano multigrano o honey wheat Bimbo (610 g): De $65.90 a $49.90.
- Cereales Extra Kellogg’s (420 g): De $108.00 a $85.90.
- Cereal Froot Loops (140 g) o Corn Pops (160 g) Kellogg’s: De $43.50 a $34.90.
- Galleta Saladitas Gamesa (330 g): De $57.50 a $38.90.
- Galletas Cremax, Arcoiris, Fruts, Florentinas o Marías Azucaradas Gamesa (menores a 140 g): A solo $15.00 cada una.
- Galletas Mini Chokis, Chocolatines, Mini Crackets, Flor de Naranjo, Marías Doradas, Giro o Emperador Gamesa (menores a 140 g): A solo $10.00 cada una.
- Leche Nido Kinder (1.4 kg) + vasito entrenador: De $299.00 a $245.00.
- Paquete Ahorres: Comprando 3 frijoles La Sierra en pouch (400 g), llévate GRATIS 1 cátsup Clemente Jacques (320 g).
Lácteos, Salchichonería y Congelados
- Jamón de pavo Virginia Zwan (250 g): De $65.00 a $46.90.
- Waffles Valley Foods (310 g): A solo $74.00 cada uno.
- Leche UHT entera, deslactosada o deslactosada light Valley Foods (6 pack de 1 L): A solo $149.90 cada una.
- Queso americano o manchego rebanado Valley Foods Fresh (140 g): A solo $22.90 cada uno.
- Mezcla California Valley Foods Fresh (500 g): A solo $54.90.
- Fresa entera congelada Valley Foods Fresh (500 g): A solo $59.90.
- Queso panela multipack La Villita (360 g): De $81.90 a $65.00.
- Queso crema imitación Precíssimo (190 g): A solo $25.90.
- Queso Oaxaca La Villita (400 g) o queso manchego rallado Zwan (250 g): De $107.00 a $75.00 cada uno.
- Queso fresco Zwan (360 g) o queso tipo mozzarella rallado Fud (200 g): De $79.50 a $60.00 cada uno.
- Queso americano o manchego rebanado Precíssimo (280 g): A solo $24.90 cada uno.
- Margarina con sal Iberia (400 g): De $48.00 a $32.90 cada una.
- Queso manchego La Villita, panela reducido Zwan o rebanado manchego Lala (400 g): A solo $85.00 cada uno.
- Queso panela light Lala, Oaxaca Fud, manchego rebanadas Zwan o Chihuahua menonita Campo Holandés (400 g): A solo $80.00 cada uno.
- Pechuga de pavo Zwan (250 g): De $105.00 a $80.00.
- Pechuga de pavo Balance San Rafael (250 g): De $126.00 a $85.90.
- Salchicha para asar regular o con queso Kir (800 g): De $82.90 a $75.00 cada una.
- Chorizo casero Chimex (200 g): De $23.90 a $20.90 cada uno.
- Alitas Bachoco (700 g): De $239.00 a $189.90.
- Jamón Virginia de pavo y cerdo Bafar (450 g): De $82.90 a $74.90.
- Paleta mini almendras Magnum (6 piezas): De $162.00 a $129.90.
- Helados básicos Holanda (1.89 L): A solo $99.00 cada uno.
- Yoghurt batido Griego natural o fresa sin azúcar Lala (900 g): De $101.00 a $79.90 cada uno.
Bebidas, Vinos, Licores y Comida Preparada
- Jugo Jumex (960 ml): De $30.00 a 2 por $51.90.
- Bebidas Gatorade (1 L): De $33.00 a 2 por $49.90.
- Agua purificada Valley Foods (6 pack de 1 L): A solo $36.00.
- Bebida Powerade Zero (1 L): A solo $20.00.
- Té Fuze Tea (600 ml): De $21.90 a $18.90 cada uno.
- Jugo Del Valle (125 ml): De $5.90 a 6 por $25.00.
- Refresco Coca-Cola (2.75 L, aplica solo para Valle de México): A solo $46.90.
- Refrescos Peñafiel Adas regular (2 L): De $36.50 a 2 por $59.90.
- Jugo Clamato (473 ml): De $31.90 a 2 por $49.90.
- Cerveza Royal Dutch (500 ml): De $15.00 a 6 por $63.00.
- Cerveza Royal Dutch (250 ml): A solo $10.00.
- Mezcal Ojo de Tigre joven (750 ml): De $765.00 a $499.00.
- Vodka Smirnoff tamarindo (750 ml): De $309.00 a $184.90.
- Brandy Presidente clásico (900 ml): De $199.00 a $152.90.
- Ron Malibú coco (750 ml): De $305.00 a $259.90.
- Pizza grande + 2 refrescos Coca-Cola Original o Zero (600 ml): A solo $129.00.
- Platillo guisado (cerdo, res o pollo) + 1 refresco Coca-Cola Original o Zero (600 ml): A solo $109.00.
- Combo botana + cerveza: 1 gomitas Valley Foods + 1 cerveza Vicky (473 ml) por solo $35.00.
- Paquete Ahorres: Comprando 2 botanas Sabritas (160 g a 239 g), llévate GRATIS 1 refresco Pepsi regular o light (2 L).
- Paquete Ahorres: Comprando 2 refrescos Coca-Cola (3 L), llévate GRATIS frijol, arroz o lenteja Precíssimo o Valley Foods.
Limpieza, Hogar y Mascotas
- Papel higiénico Cottonelle Elegance (32 rollos, 228 hojas dobles): De $285.00 a $199.00.
- Papel higiénico Quality Day Soft & Roll (30+10 rollos, 250 hojas dobles): A solo $189.90.
- Toalla de papel Absortec Quality Day (240 hojas dobles): A solo $22.90.
- Lavatrastes poder desengrasante Quality Day (750 ml): A solo $24.90.
- Detergente líquido ropa color Quality Day (4.65 L): A solo $125.00 cada uno.
- Suavizantes Quality Day (3 L): A solo $67.90 cada uno.
- Charola térmica #855 Valley Foods (50 piezas): A solo $33.90.
- Vaso térmico #10 Valley Foods (50 piezas): A solo $46.90.
- Papel aluminio Precíssimo (7 m): A solo $24.00.
- Limpiador Pinol (1 L): De $28.50 a $23.90.
- Papel aluminio Reynolds (15.2 m): De $126.50 a $105.00.
- Papel higiénico Regio Luxury Almond (18 rollos, 205 hojas dobles): De $209.00 a $129.90.
- Servilleta Elite ultra blanca (420 piezas): De $56.90 a $42.90.
- Papel higiénico Precíssimo (4 rollos, 185 hojas dobles): A solo $15.50.
- Detergente regular Ariel (45 cargas, 5.5 kg): De $294.90 a $189.90.
- Detergente líquido Carisma (3.785 L): De $179.00 a $134.90.
- Detergentes líquidos Ariel (4.8 L): De $246.90 a $194.90 cada uno.
- Limpiadores Fabuloso (1 L): De $36.90 a 2 por $50.00.
- Cubeta magenta Reynera (12 L): De $198.00 a $149.90.
- Alimento seco para perro Dog Chow razas medianas o grandes (15 kg): De $835.00 a $659.00.
- Alimento seco para perro Mainstay (20 kg): De $659.00 a $529.00.
- Alimento húmedo en pouch para perro Pedigree (85 g): De $11.50 a 7 por $74.90.
- Alimento seco para gato Cat Chow (1.5 kg): De $140.00 a $123.90 cada uno.
- Arena para gato con esferas Trainer’s Choice (7 kg): A solo $109.00.
- Alimento seco para perro adulto razas medianas y grandes Trainer’s Choice (15 kg): A solo $559.00.
Cuidado Personal, Farmacia y Bebés
- Shampoo o acondicionador Elvive (680 ml): De $166.50 a 2 por $175.00.
- Shampoo o acondicionador Anne Rothshield (700 ml): A solo $82.90 cada uno.
- Tratamiento Hair Food Fructis (350 ml): De $77.90 a 2 por $140.00.
- Tintes Koleston: De $80.00 a 2 por $104.00.
- Jabones en barra Day Care (4 pack de 100 g): A solo $29.90 cada uno.
- Jabón líquido en pouch Day Care (1 L): A solo $39.90 cada uno.
- Crema dental Colgate Triple Acción (2 pack de 115 ml): De $77.00 a $49.90.
- Rastrillo Gillette Prestobarba 3 (4 piezas): De $141.00 a $119.00 cada uno.
- Desodorantes en aerosol regular Old Spice, Gillette y Secret: De $88.00 a 2 por $100.00.
- Desodorantes en aerosol regular Nivea: De $81.00 a 2 por $105.00.
- Crema corporal Reparación Intensiva Lubriderm (200 ml): De $78.50 a 2 por $100.00.
- Toallas desmaquillantes vitamina E Pro Selection (30 piezas): A solo $35.90 cada una.
- Toalla femenina Nocturna con alas Naturella (34 piezas): De $103.00 a $55.00.
- Toalla femenina Buenas Noches Saba (32 piezas): De $102.00 a $79.00.
- Pantiprotector Delicate largo Saba (100 piezas): De $102.00 a $81.90.
- Pañal Huggies UltraConfort etapas 4 a 6 (60 piezas): A solo $399.00 cada uno.
- Papillas en pouch Gerber etapa 3 (110 g): De $23.50 a 2 por $29.00.
- Agua purificada Gerber (4 L): De $37.90 a 2 por $59.90.
- Suero oral Nodrim (500 ml): A solo $17.90 cada uno.
- Línea Sal de uvas Picot: De $70.50 a 2 por $89.00.
- Redoxon 1 g sabor naranja (10 tabletas): De $148.00 a $109.00.
- Fórmula NAN OptimalPro etapa 3 (1,500 + 300 g): De $419.00 a $379.00.
- Tabcin Pods Active o Noche (12 cápsulas): De $101.00 a $79.00 cada uno.
- Diclofenaco 100 mg (20 tabletas GPP): De $68.00 a $31.00.
- Tempra 500 mg (10 tabletas): De $56.00 a 2 por $115.00.
- Atacand 16 mg (28 tabletas): De $1,309.00 a $999.00.
- Yasmin 3 mg / 30 mcg (21 grageas): De $595.00 a $479.00.
- Sildenafil 100 mg (8 tabletas): De $259.00 a $219.00.
- Levofloxacino 500 mg (7 tabletas): De $109.90 a $99.00.
- Toallitas Baby Soft Hello Kitty lavanda o moras (80 piezas): De $41.50 a $28.90 cada una.
- Combo Baby Essentials: Compra pañales Baby Essentials Jumbo packs etapas 4 a 7 (90 a 108 piezas) + Caja de toallitas húmedas Baby Essentials aloe (600 piezas) a solo $499.00.
Electrónica, Línea Blanca, Hogar y Automotriz
- Pantalla LG 60″ UHD 4K Smart TV WebOS AI ThinQ (MOD. 60UA7500PSA): De $11,990.00 a $7,490.00 (o 18 MSI de $416.11, regala 936 puntos).
- Pantalla VIOS 32″ Smart Android HD (MOD. VI-32T232): A solo $2,490.00 (o 6 MSI de $415.00, regala 311 puntos).
- Bafle Vios 15″ Mod. VS-15: A solo $1,490.00.
- Tablet Samsung Galaxy A11 gris 8.7″ (128 GB, 8 GB RAM): De $3,990.00 a $3,490.00 (o 18 MSI de $193.89, regala 436 puntos).
- Celular Samsung Galaxy A17 celeste, gris o negro (128 GB, 4 GB RAM): De $4,490.00 a $3,790.00 (o 18 MSI de $210.56, regala 474 puntos).
- Refrigerador French Door 25p³ LG Mod. GM65BPP: A solo $18,990.00 (o 18 MSI de $1,055.00, regala 2,374 puntos).
- Lavadora 21 kg color blanco Mabe Mod. LMA71214VBAB0: De $13,699.00 a $9,990.00 (o 18 MSI de $555.00, regala 1,249 puntos).
- Laptop Vios 14″ Celeron (Windows 11 Home, 128 GB SSD, 4 GB RAM): A solo $3,990.00 (o 18 MSI de $221.67, regala 499 puntos).
- Horno de microondas 1.1 pies Oster: De $2,490.00 a $1,990.00 (o 6 MSI de $331.67, regala 249 puntos).
- 3 pack sartenes rojo 18, 20 y 26 cm Ekco: A solo $549.00.
- Set de 10 contenedores Home Style (900 ml y 1 L): A solo $149.00.
- Llanta 175/70 R13 Aplus Comfort HP 82 T o Mirage 175/70 R13 82 H: De $1,099.00 a $999.00 cada una (no incluye rin).
- Llanta 185/60R14 Aplus Comfort HP 82 H, Mirage 185/65R14 86H o Aplus Comfort HP 86 H: De $1,599.00 a $1,299.00 cada una (no incluye rin).
- Llanta 195/65R15 Aplus Comfort HP 91 V o Agate AG-266 91 H: De $1,799.00 a $1,499.00 cada una (no incluye rin).
- Aceite Alto Kilometraje Autovit Plus 25w50 (946 ml): A solo $99.00.
- Anticongelante 30/70 Autovit (3.785 L): A solo $149.00.
- Balón soccer No. 5 Voit PB serie 200 MS Apertura 2026 rosa: A solo $349.00.
- Balón soccer No. 5 Voit Reflective: A solo $389.00.
- 3x2 en todas las toallas del departamento de blancos.
- 3x2 en todas las playeras exteriores para toda la familia (excepto liquidación, vigencia al 12 de octubre).
Temporada Halloween y Día de Muertos
- Canasto con gomitas Zed Candy calabaza u ojo (350 g): A solo $199.00 cada uno.
- Disfraz infantil esqueleto blanco, multicolor o verde: A solo $249.00 cada uno.
- Disfraz infantil esqueleta blanco o multicolor: A solo $269.00 cada uno.
- Disfraz catrina, diabla, vampira, pirata, bruja, vampiro o zombie: A solo $299.00 cada uno.
- Disfraz K-Pop Mira, Rumi o Zoey (tallas 6 a 10): A solo $599.00 cada uno.
- 25% de descuento en todos los artículos de hogar y decoración de Halloween (excepto disfraces, máscaras, maquillaje e inflables).
- Malvavisco Valley Foods (200 g y 225 g): A solo $19.90 cada uno.
- Bolsa Sonric’s Diviértete Más (600 g): De $180.00 a $159.90.
- Malvavisco mini Valley Foods (20 piezas): A solo $109.90.
- Surtido de dulces Fiesta Diversión Ricolino (953 g): De $199.00 a $159.90.
- Winis Cool piñatera (1.4 kg): De $264.90 a $209.90.
- Variedad de chocolate Kit Kat + carrito Maisto: A solo $45.00.
- Vaso Halloween Convermex (10 piezas): A solo $41.00.
- Plato desechable Halloween (10 piezas): A solo $29.90.
- Pastel americano Halloween: A solo $125.00 cada uno.
- Dona de temporada: A solo $12.90 la pieza.
- Cupcake decorado: A solo $22.90 la pieza.
- Pastel de temporada Pumpkin Spice: A solo $369.00.
- Paletas de bombón Día de Muertos (80 g): A solo $45.90 cada una.
- Calaveras cocadas (250 g): A solo $94.90.
- Pan de muerto individual tradicional: A solo $21.90 la pieza.
- Pan de muerto grande tradicional: A solo $99.00 la pieza.
- Veladora vaso Limonero negra o naranja: A solo $29.90 cada una.
- Pan de muerto relleno individual (dulce de leche, Hershey’s, Bubulubu, Mazapán, Oreo, Panditas, M&M’s o arroz con leche): A solo $30.90 cada uno.
Ofertas con Puntos Soriana YA
- Aceite mixto comestible 1-2-3 (1 L): De $38.00 a $26.90 con 100 puntos.
- Arroz Verde Valle (750 g): De $27.10 a $21.90 con 30 puntos.
- Atún en agua o aceite Tuny (140 g): De $24.10 a $10.90 con 50 puntos cada uno.
- Detergente biológico Foca (1 kg): De $44.90 a $39.90 (o $29.90 con 50 puntos).
- Galletas Marías Gamesa (510 g): De $60.00 a $37.00 con 50 puntos.
- Galletas Marías Doradas Gamesa (456 g): De $44.00 a $40.00 con 50 puntos.
- Azúcar estándar Precíssimo (900 g): A solo $9.90 con 100 puntos.
- Whisky Buchanan’s Pineapple (750 ml): De $1,099.00 a $559.00 con 300 puntos.
- Whisky Jack Daniel’s Apple o Honey (700 ml): De $579.00 a $359.90 con 300 puntos cada uno.
- Tequila 1800 Cristalino (700 ml): De $965.00 a $599.00 con 300 puntos.
- Cerveza Noche Buena (12 pack botella de 355 ml): De $230.00 a $119.00 con 300 puntos.
- Botanas Sabritas Pa’ Todos (240 g a 339 g): De $89.00 a $64.90 con 50 puntos.
- Cremas Lala (200 ml) y Alpura (190 ml): De $23.00 a $12.90 con 50 puntos cada una.
- Alimento seco para perro Dog Chow (4 kg): De $265.00 a $219.90 (o $159.00 con 200 puntos).
- Lavatrastes líquido Salvo Limón (1.4 L): De $95.90 a $59.90 (o $49.90 con 50 puntos).
- Insecticida en aerosol Raid Casa y Jardín (400 ml): De $103.00 a $79.90 (o $55.90 con 100 puntos).
- Aromatizantes en aerosol Glade (400 ml): De $70.50 a $59.90 (o $39.90 con 100 puntos).
- Servitoalla multicorte Pétalo (1 rollo, 180 hojas): De $29.50 a $19.90 (o $10.90 con 50 puntos).
- Pañales Bbtips etapas 4 a 7 (40 piezas): De $235.00 a $149.00 con 200 puntos cada uno.
- Paleta Payaso (45 g): De $19.00 a $10.00 con 30 puntos.
¿Cómo aprovechar las ofertas de Soriana?
Antes de salir de compras, prepara una lista con lo indispensable y compara los precios con los que pagas habitualmente. Las promociones de varias piezas pueden ser convenientes, pero solo si realmente necesitas esa cantidad.
Además, algunas ofertas requieren Puntos Soriana YA para obtener un precio especial. Revisa las condiciones de cada producto y confirma su disponibilidad en tu sucursal, pues los precios, las existencias y las restricciones pueden variar.