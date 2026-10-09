Wendy’s lanza “mega hamburguesa” con 7 trozos de carne y más de 2 mil calorías: ¿Cuánto cuesta y dónde se puede conseguir?

MEGA Wendy's La popular cadena de hamburguesas lanza una edición especial de siete pisos.

Wendy’s vuelve a adelantarse en la carrera de las cadenas de comida rápida multinacionales con el lanzamiento de una “hamburguesa gigante”, la cual contará con siete pisos de carne y contendrá más de 2 mil calorías.

Aficionados a la popular serie animada Un Show Más no tardaron en realizar la comparación con la ‘Magnifi-Carne’, una hamburguesa masiva que durante años ha tratado de ser replicada por el público en diferentes versiones.

Aunque la “mega hamburguesa” de Wendy’s difiere en algunos elementos a la creación animada, podría ser la primera hamburguesa de cadena multinacional que se acerque a hacer realidad la ficción. ¡Conócela!

Wendy’s anuncia “mega hamburguesa” de siete pisos: ¡así es la nueva era de la comida rápida!

Bajo el nombre MEGA Wendy’s, el restaurante de hamburguesas y batidos en Japón anunció su nueva gran hazaña: una hamburguesa que transforma su hamburguesa triple estándar en una pila de siete pisos.

＼驚愕！2614Kcal超えのギルティバーガー／ #ウェンディーズ では、商品にパティやチーズを追加でカスタマイズできるってご存知ですか😎？ ウェンディーズバーガーUSAトリプルに、肉厚のビーフパティ4枚・コクのあるスライスチーズ4枚を追加した『MEGAウェンディーズ』を販売中‼️ https://t.co/KF2Ey4oWV2 — Wendy’s First Kitchen (@FK_PR) October 4, 2026

Sin contar las papas y la soda que acompañan el combo, esta mega hamburguesa contiene la cantidad de 2614 calorías, ¡por lo que no deberás comerla todos los días!

Según las estadísticas, la MEGA Wendy’s mide aproximadamente 14 centímetros de alto y pesa 900 gramos, superando la Crown The One Pounder —con cuatro hamburguesas— de su competencia, Burger King.

¿Dónde y a qué precio conseguir la MEGA Wendy’s?

A pesar de que la Ciudad de México ha dado la bienvenida nuevamente a Wendy’s con la sucursal en Paseo de la Reforma, además de contar con planes futuros para nuevos establecimientos en la capital, el terreno mexicano no podrá disfrutar de la “mega hamburguesa” recientemente anunciada... al menos, no por el momento.

La nueva edición MEGA Wendy’s, que consta de siete pisos de carne, está disponible únicamente en Japón y tiene el costo de 3.670 yenes, aproximadamente 23,36 dólares estadounidenses. Sin embargo, el éxito ha sido inmediato y decenas de comensales ya han ordenado su mega hamburguesa Wendy’s para cumplir el reto autoimpuesto de terminarla.

En redes sociales japonesas, usuarios comparten su experiencia, asegurando que el producto está a la altura del anuncio, incluso si alguno de ellos han tenido que recurrir a los cubiertos para poder comerla en su totalidad.