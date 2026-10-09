Sesión de escucha de Britney Spears en Museo Casa de Carranza Fecha y horario para el evento gratuito en CDMX (Museo Casa de Carranza)

Este fin de semana ofrecerá a los amantes de la música de Britney Spears una sesión de escucha en el Museo Casa de Carranza. Este anuncio ha causado la emoción de muchas personas en redes sociales, quienes han expresado su alegría de que los museos estén organizando este tipo de actividades.

Esta reacción no para de sorprender, puesto que Britney Spears a lo largo de su carrera construyó una base de fans muy fuerte y se consolidó como un icono en la música pop. La intérprete de éxitos como “Oops!.. . “I Did It Again”, “Toxic” o “Womanizer” son canciones de una artista muy querida en la generación millennial y las nuevas generaciones.

Fecha y horario de la sesión de escucha de Britney Spears en Casa de Carranza

De acuerdo al anuncio hecho por el Museo Casa de Carranza, el sábado 10 de octubre se realizará una sesión de escucha llamada “Britney Spears”. La princesa del pop”, la cual tendrá un cupo limitado a 80 personas y será gratuita. También contará con la guía de Arlette Soto y Claudio Cervantes para hacer de esta actividad una experiencia inolvidable.

Evento: Sesión de escucha: Britney Spears. La princesa del pop.

Sesión de escucha: Britney Spears. La princesa del pop. Sede: Museo Casa de Carranza.

Museo Casa de Carranza. Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026.

Sábado 10 de octubre de 2026. Horario: A partir de las 12:00 horas

A partir de las 12:00 horas Costo: Entrada libre.

Entrada libre. Aforo: 80 personas.

En la sesión de escucha podrás disfrutar de los grandes éxitos de la cantante como “Toxic”, “...Baby One More Time”, “I’m a Slave 4 U”, “Criminal” y “Gimme More”. Será la actividad perfecta para un sábado por la tarde.

¿Cómo llegar al Museo Casa de Carranza y recomendaciones de acceso?

El Museo Casa de Carranza está ubicado en Río Lerma 35, esquina Ría Amazonas, en la colonia Cuauhtémoc en la Ciudad de México, por lo que, al tratarse de un lugar céntrico, hay varias opciones para llegar en transporte público: