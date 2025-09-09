iPhone 17: Novedades, características, precio y detalles presentadas en el Apple Event

iPhone 17 Las versiones regulares, Pro y Pro Max del nuevo teléfono de Apple se presentaron este martes 9 de septiembre

En su esperado evento anual “Awe Dropping”, Apple ha desvelado la nueva línea de iPhone 17, destacando innovaciones en diseño, rendimiento y funcionalidades impulsadas por inteligencia artificial. La presentación incluyó detalles sobre cuatro modelos: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

Novedades del iPhone 17: Diseño renovado, ligero y adiós a la tarjeta SIM

Apple ha enfocado esta generación en la delgadez y ligereza, especialmente con el nuevo iPhone 17 Air, descrito como el iPhone más delgado y liviano hasta la fecha, con un grosor que responde a la tendencia de smartphones más compactos.

Este modelo cuenta con una pantalla de 6.6 pulgadas con tecnología ProMotion de 120Hz y el chip A19 Pro, ofreciendo un rendimiento superior al del iPhone 17 base.

Además, el iPhone 17 Air es exclusivamente eSIM a nivel mundial, eliminando la ranura física para tarjetas SIM para mayor seguridad, facilidad de uso y ahorro de espacio interno.

iPhone 17 El evento presentó un teléfono más delgado y ligero, con una nueva definición de la pantalla para mejorar su rendimiento en condiciones de mucha luz.

El iPhone 17 estándar presenta una pantalla más grande de 6.3 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz, un salto significativo desde los 60Hz de modelos anteriores, mejorando la fluidez en navegación y juegos.

Además, incluirá también una pantalla antirreflectante resistente a rayones y un lente teleobjetivo de 8x, mientras que el Pro Max se beneficia de una batería ampliada para mayor autonomía.

Los modelos Pro incluyen un diseño con una barra de cámaras horizontal en la parte trasera, similar a la de algunos competidores, y el logotipo de Apple centrado para estética en la zona de carga MagSafe.

Colores disponibles incluyen negro, azul, plateado, púrpura y verde, con opciones vibrantes para los modelos Pro.

Funciones Nuevas y Mejoras en Rendimiento: La IA toma el control

Una de las novedades clave es la integración de “Visual Intelligence”, una función asistida por ChatGPT de OpenAI, que permite a los usuarios analizar imágenes y objetos en tiempo real a través de la cámara, integrada en iOS 26.

Los modelos Pro destacan por su capacidad de captura de video en ProRes RAW, un códec desarrollado por Apple para profesionales, y una batería más grande en el iPhone 17 Pro, la mayor en la historia de los iPhone.

Características del iPhone 17 Estas son algunas de las novedades más relevantes del iPhone 17 presentadas en el Apple Event 2025.

Todos los modelos incorporan mejoras en la interfaz Liquid Glass de iOS 26, que ofrece elementos más transparentes y un diseño minimalista en la app de Cámara, junto con nuevas herramientas como encuestas en Mensajes y detección avanzada de spam.

¿Cuánto Costará el iPhone 17?

Los precios inician en:

iPhone 17: 799 dólares

iPhone 17 Pro: 1,099 dólares

iPhone 17 Pro Max: 1,119 dólares

Las preórdenes comienzan el viernes 12 de septiembre, con envíos a partir del 19 de septiembre.

Esta línea de iPhone 17 representa un paso hacia diseños más innovadores, preparando el terreno para futuros modelos plegables en 2026, según rumores de la industria.