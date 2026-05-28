¿Habrá prórroga en el registro de líneas celulares?: Esto fue lo que advirtió la CRT

Usuarios en riesgo de la suspensión por falta de registro de sus líneas de celular Quienes no asocien su línea telefónica a su identidad oficial antes de la fecha límite sufrirán la suspensión de llamadas, datos y mensajes SMS (CUARTOSCURO-CAMILA AYALA BENABIB)

Ricardo Castañeda director general de La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) enfatizó que “no hay discusión alguna” sobre una prórroga, por lo que los usuarios deberán realizar el registro obligatorio de líneas de telefonía móvil en el país .tendrán como fecha límite estricta el próximo 30 de junio para evitar la suspensión de los servicios.

No habrá oportunidad de extender el tiempo de registro

La medida busca actualizar el padrón nacional de telefonía y vincular cada línea a la identidad de los usuarios de forma obligatoria, aplicando tanto para esquemas de prepago como de pospago. Las autoridades de la CRT recordaron que este procedimiento es un mandato de ley y que no se extenderá el tiempo.

Para quienes no completen el trámite antes de la fecha asignada, las consecuencias operativas serán inmediatas. Las líneas no registradas sufrirán una desconexión parcial que impedirá el uso de datos móviles, así como la salida y entrada de llamadas y mensajes de texto (SMS), quedando incomunicadas hasta que el usuario realice el registro correspondiente.

El registro es obligatorio

Para evitar la suspensión del servicio, los usuarios deben asociar su número telefónico presentando una identificación oficial vigente y su CURP. El trámite se realiza de forma digital a través de los portales por las propias operadoras y la CRT, o bien, acudiendo directamente a los centros de atención a clientes de su compañía telefónica.