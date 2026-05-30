Hot Sale 2026: ¿Quieres tu hogar inteligente? Ve estas ofertas de Shark Ninja

Shark Ninja Shark Ninja tiene una gran variedad de productos para el hogar. (Shark Ninja)

La temporada del Hot Sale 2026 continúa este fin de semana, algunos compradores buscan tener su hogar inteligente, por lo que están en la mira de las mejores ofertas y Shark Ninja tiene grandes opciones.

¿Cuánto dura el Hot Sale 2026?

El Hot Sale México 2026 inició el 25 de mayo y finalizará el 2 de junio, por lo que los compradores ya no sólo buscan descuentos, sino productos que realmente simplifiquen su vida diaria y mejoren su bienestar, además que tengan una gran durabilidad.

Hay pequeños lujos que la gente busca tener en casa, como el café estilo barista, el meal prep y otros platillos. Pero no sólo eso, también se buscan instrumentos que hagan más sencillo el día a día

Así, Shark Ninja tiene tecnología funcional e intuitiva, desde máquinas de espresso diseñadas para preparar bebidas personalizadas en casa de manera sencilla, hasta aspiradoras de alta eficiencia o ventiladores.

¿Cuáles son los descuentos que tiene Shark Ninja en el Hot Sale 2026?

Durante esta edición del Hot Sale, Shark Ninja contará con promociones especiales a través de su canal oficial:

Skincare: hasta 25% OFF.

Hair Care: hasta 25% OFF.

Aspiradoras: hasta 40% OFF.

Espresso: hasta 30% OFF.

Ventiladores: hasta 40% OFF.

Ninja: hasta 30% OFF.

Pero no es la única oferta del Hot Sale 2026, también habrá hasta $1,500 pesos de descuento pagando con PayPal en compras mayores a $2,500 pesos.

Finalmente, si buscas crear un hogar inteligente y con productos de calidad, Shark Ninja es una gran opción y puedes ver los descuentos que tienen en su página oficial.