Instagram ya te dice quién volvió a ver tu historia, así puedes activar esta función

Historias de Instagram Una función premium de la app te avisará si un usuario vio tu historia más de una vez.

Con aproximadamente 3 mil millones de usuarios en todo el mundo, Instagram es una de las redes sociales más populares a nivel global y con su más reciente plan de suscripción tienes diferentes posibilidades, entre ellas, el poder revisar quién vio tu historia más de una vez. Si tenías la sospecha de que alguien está mirando tu perfil constantemente, ahora podrás confirmarlo a través de estas nuevas funciones.

¿Qué es Instagram Plus?

El pasado jueves 4 de junio, la empresa Meta anunció esta nueva suscripción de pago para usuarios de Instagram que busca ofrecer herramientas adicionales de personalización, estadísticas y funciones avanzadas sin modificar la experiencia gratuita de la plataforma.

Instagram Plus está diseñado para quienes desean “más control, información más profunda y funciones premium” dentro de la aplicación. La compañía aseguró que la versión gratuita seguirá funcionando como hasta ahora y que las nuevas características serán opcionales para los usuarios que decidan pagar la suscripción.

¿Qué funciones tiene Instagram Plus y cuánto cuesta?

La suscripción tendrá posibilidades únicas para las y los usuarios que la adquieran como:

Descubrir cuántas veces se volvieron a ver tus historias

Verificar si una personas específica vio tu historia

Extender las historias hasta 48 horas

Mayor número de publicaciones fijadas

ícono personalizado de la app

Meta informó que Instagram Plus tendrá un precio de 3.99 dólares mensuales (aproximadamente 70 pesos mexicanos). La compañía no ha anunciado una tarifa específica para México, por lo que el cobro dependerá del tipo de cambio y de las políticas de precios aplicadas en las tiendas de aplicaciones para cada región.