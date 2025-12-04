Investigación a Meta: posible monopolio al bloquear proveedores de IA en WhatsApp

Bruselas investiga a Meta La nueva política de Meta limite el acceso de empresas de inteligencia artificial a WhatsApp y favorezca a su propio asistente, Meta AI. (Archivo)

Meta, una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo, por ser la matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp; en los últimos años se ha enfocado en el desarrollo del metaverso y la Inteligencia Artificial.

Ahora enfrenta una investigación de la Comisión Europea por su nueva política que regula cómo los proveedores de inteligencia artificial pueden operar dentro de WhatsApp, al considerar que podría dañar la competencia en un mercado que crece a gran velocidad en toda Europa.

La comisaria de Competencia, Teresa Ribera, advirtió que el organismo evalúa actuar con rapidez para evitar un daño “irreparable”.

¿Debe preocuparse el CEO de Google por el control que Meta podría ejercer sobre la IA en WhatsApp?

Según Bruselas, la política dada a conocer por Meta en octubre de 2025 podría cerrar la puerta a desarrolladores de IA que hoy dependen de WhatsApp para conectar con sus clientes, mientras que el asistente Meta AI permanecería como única opción plenamente operativa dentro de la plataforma.

El punto más delicado, según la Comisión, es que Meta planea restringir el uso de la herramienta WhatsApp Business Solution, la vía que usan las empresas para comunicarse con sus usuarios, cuando la IA sea el servicio principal que ofrezcan. Solo se permitiría emplearla para funciones “auxiliares”, como chatbots de atención básica.

La actualización entra en vigor en 2026 para proveedores actuales

La Comisión Europea detalló que Meta aplicará estos cambios mediante una actualización de los términos y condiciones de WhatsApp Business API.

Para los proveedores de IA que ya operan en la plataforma, las nuevas reglas comenzarán a aplicarse el 15 de enero de 2026. Quienes intenten integrarse después de 2025 ya están sujetos a estas restricciones.

La investigación abarcará todo el Espacio Económico Europeo, con excepción de Italia, país donde su autoridad de competencia lleva un procedimiento propio sobre posibles medidas cautelares contra Meta. Bruselas busca evitar duplicidades.

Temor a un posible monopolio de Meta

Si las prácticas se confirman, Meta podría estar incurriendo en un abuso de posición dominante, lo que violaría las normas de competencia de la Unión Europea. La Comisión considera que, con los mercados de IA en expansión, resulta indispensable impedir que los grandes actores tecnológicos bloqueen a competidores emergentes.

Ribera subrayó que Europa debe garantizar que empresas y ciudadanos puedan aprovechar esta nueva oleada tecnológica sin que un solo grupo concentre demasiado poder.

La investigación se llevará a cabo con carácter prioritario, aunque el Ejecutivo comunitario recordó que no existe un plazo legal para cerrar un caso antimonopolio.