¿Adiós a ThunderTV y a Stadio Max? Esto se sabe de la supuesta baja de las apps piratas para ver el Mundial 2026

ThunderTv y Stadio Max Dos de las aplicaciones de señales apócrifas más utilizadas están en la mira y podrían ser dadas de baja durante la Copa del Mundo 2026.

Estamos a sólo unas horas de que inicie el Mundial 2026 y millones de fans están a la expectativa de disfrutar los 104 partidos de la Copa del Mundo. Sin embargo, para quienes utilizan la piratería, la fiesta mundialista estaría muy cerca de ser opacada por la FIFA, quien se ha lanzado en contra de las plataformas que roban las señales de los partidos. Ahora, un día antes de la inauguración, múltiples usuarios han comenzado a reportar que algunas de estas podrían ser bloqueadas definitivamente.

¿Qué se sabe del bloqueo definitivo a Thunder TV y Stadio Max en México?

Semanas antes del inicio del torneo, la PROFECO emitió un comunicado sobre la preocupación por el uso de aplicaciones apócrifas con contenido relacionado a la Copa del Mundo y señales pirata. De acuerdo con el escrito, estas plataformas representan un daño económico para proveedores oficiales así como un riesgo para quienes lo utilizan por la forma en que los clientes pueden ver vulnerada su información.

Entre las plataformas más utilizadas aparecen:

KaelusTV

ThunderTV

Stadio (antes SKY Soccer Plus)

PopTV

Sunset TV

Ahora, a unas horas de que inicie el torneo, en redes sociales han comenzado a surgir rumores de que estas aplicaciones podrían dejar de funcionar durante la Copa del Mundo como parte de la estrategia de la FIFA para combatir la piratería.

En el caso de ThunderTV, varios usuarios han manifestado que múltiples canales (varios de ellos pertenecientes a Televisa) como Canal 5, Canal Nu9ve, TUDN, Tlnovelas, TUDN, ente otros, han sido dados de baja temporalmente, causando preocupación sobre si toda su señal va a ser retirada definitivamente durante esta Copa del Mundo.

De forma similar, existen rumores en redes sociales de que la aplicación de Stadio Max, anteriormente SKY Soccer Plus será dada de baja de forma definitiva en durante esta Copa del Mundo por infringir los derechos de propiedad y de transmisión.

¿Por qué la FIFA se ha lanzado contra las apps piratas para ver el Mundial 2026 y cuáles son los riesgos?

El uso de aplicaciones o plataformas de piratería para ver partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 implica riesgos tanto legales como de seguridad digital para los usuarios. En términos legales, las transmisiones de los encuentros están protegidas por derechos de autor y derechos de explotación comercial que FIFA licencia a televisoras y plataformas autorizadas en cada país.

Cuando una persona accede a señales distribuidas sin autorización, participa en el consumo de contenido que infringe esos derechos. Dependiendo de la legislación de cada país, las sanciones suelen dirigirse principalmente contra quienes distribuyen, retransmiten o comercializan las señales ilegales, aunque los usuarios también pueden enfrentar consecuencias administrativas o civiles en determinados casos.

Además de los aspectos legales, existen riesgos tecnológicos importantes para los usuarios. Diversos especialistas en ciberseguridad han advertido que muchas aplicaciones y páginas que prometen acceso gratuito a eventos deportivos de gran audiencia suelen estar vinculadas con malware, robo de credenciales, fraude financiero, publicidad maliciosa y suplantación de identidad