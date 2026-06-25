Apple subirá los precios de Macs y iPads: estos serán los nuevos costos

Si ahorrabas para comprar un producto de Apple, apresúrate. La compañía acaba de anunciar un incremento significativo en sus precios que tendrá efecto en los próximos meses.
¿Por qué subirán de precio productos de Apple?
La causa del incremento se debe al mayor uso de Inteligencia Artificial (IA), según informó el director ejecutivo de la compañía, Tim Cook.
«La rápida expansión de los centros de datos para IA ha creado una extraordinaria alza en demanda por memoria y almacenamiento» comunicó la compañía a a través de un comunicado.
Señaló que el incremento en el costo de los componentes nunca había sido tanto. «Hemos logrado cubrir a nuestros clientes de estos incrementos hasta ahora pero hemos llegado al punto donde necesitamos aumentar los precios», aseguró.
¿Cuáles serán los nuevos precios de Apple?
El alza de precios por el momento no afectará a usuarios de iPhone. Principalmente, se verá reflejado en laptops y tabletas. Todos los incrementos de precio oscilan entre los 100 y 200 dólares estadounidenses. Estos serán los cambios de precio para cada producto:
- iPad Base: De $349 a $449 dólares (alrededor de $7,878 pesos mexicanos)
- Mac Studio: De $1,999 a $2,449 dólares (alrededor de $42,967 pesos mexicanos)
- iPad Air: De $599 a $749 dólares (alrededor de $13,141 pesos mexicanos)
- iPad mini: De $499 a $599 dólares (alrededor de $10,509 pesos mexicanos)
- iPad Pro: De $999 a $1,199 dólares (alrededor de $21,036 pesos mexicanos)
- MacBook Air: De $1,099 a $1,299 dólares (alrededor de $22,790 pesos mexicanos)
- MacBook Pro: De $1,699 a $1,999 dólares (alrededor de $29,809 pesos mexicanos)
- MacBook Neo: De $599 a $699 dólares (alrededor de $12,264 pesos mexicanos)
- iMac: De $1,299 a $1,499 dólares (alrededor de $26,300 pesos mexicanos)
- iPad Pro de 13 pulgadas: De $1,299 a $1,499 dólares (alrededor de $26,300 pesos mexicanos)