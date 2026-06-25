Apple subirá los precios de Macs y iPads: estos serán los nuevos costos

Apple La compañía subirá de manera considerable sus precios. (Pexels)

Si ahorrabas para comprar un producto de Apple, apresúrate. La compañía acaba de anunciar un incremento significativo en sus precios que tendrá efecto en los próximos meses.

¿Por qué subirán de precio productos de Apple?

La causa del incremento se debe al mayor uso de Inteligencia Artificial (IA), según informó el director ejecutivo de la compañía, Tim Cook.

«La rápida expansión de los centros de datos para IA ha creado una extraordinaria alza en demanda por memoria y almacenamiento» comunicó la compañía a a través de un comunicado.

Señaló que el incremento en el costo de los componentes nunca había sido tanto. «Hemos logrado cubrir a nuestros clientes de estos incrementos hasta ahora pero hemos llegado al punto donde necesitamos aumentar los precios», aseguró.

¿Cuáles serán los nuevos precios de Apple?

El alza de precios por el momento no afectará a usuarios de iPhone. Principalmente, se verá reflejado en laptops y tabletas. Todos los incrementos de precio oscilan entre los 100 y 200 dólares estadounidenses. Estos serán los cambios de precio para cada producto: