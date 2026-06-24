GTA 6: Precio, detalles confirmados y todo lo que incluirá la versión Ultimate del videojuego

GTA VI Anuncian precio, preventa y edición especial. (Rockstargames.com)

¡El videojuego más esperado de los últimos años está a punto de llegar! Rockstar Games acaba de confirmar el precio y de anunciar una versión especial para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI).

¿Cuándo sale Grand Theft Auto VI?

Tras múltiples demoras que tenían a los aficionados desesperados, se confirmó que GTA VI llegará a Playstation 5 y Xbox Series X y S el próximo 19 de noviembre.

El juego saldrá a la venta en todas las tiendas digitales y físicas. Cabe destacar que, en esta ocasión, la versión física del juego no incluirá disco. Consistirá en el estuche y un código canjeable.

En un inicio, el juego no contará con jugabilidad en línea, como sucedió con la última entrega, pero se espera que esta llegue al poco tiempo del estreno.

¿Cuánto costará Grand Theft Auto VI?

Rockstar Games confirmó que el precio será de $79.99 dólares estadounidenses (alrededor de $1,400 pesos mexicanos), lo cual representa un incremento de 10 dólares comparado con otros nuevos lanzamientos.

El videojuego tendrá dos versiones, la normal y la Ultimate Edition. Esta última costará $99.99 dólares ($1,760 pesos mexicanos) e incluye elementos exclusivos como autos, armas y vestuarios para los personajes, incluidos algunos inspirados por la vibra ochentera de Grand Theft Auto: Vice City.

Los fanáticos de la saga en México deberán de prever que el precio suba en el mercado nacional, debido a costos de importación.

Podrás preordenar el GTA VI a partir de la medianoche (hora local) del 25 de junio.