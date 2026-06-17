¿Qué es DuckDuckGo? El ‘competidor’ de Google que busca colaborar con el pato Merlín

¡Merlín tiene patrocinadores! DuckDuckGo busca que el pato les haga promoción. (@miseleccionmx y DuckDuckGo)

¡El buscador web DuckDuckGo quiere colaborar con el pato que se ha vuelto una sensación viral! Te explicamos qué es DuckDuckGo y por qué se interesaron en fichar a la mascota futbolista.

¿Qué es DuckDuckGo, el competidor de Google que quiere colaborar con el Pato Merlín?

DuckDuckGo es un buscador web creado por la compañía independiente DuckDuckGo Inc.

Para entender el buscador, es importante entender la distinción entre un navegador y un buscador. Un navegador es el el software a través del cual accedes al internet. Los cuatro más populares son Microsoft Edge, Safari, Google Chrome y Mozilla Firefox. Dos de estos son exclusivos a ciertos sistemas operativos: Edge a Microsoft y Safari a MacOS y iOS (Apple). Chrome es el más popular de los cuatro debido a su rapidez y gran variedad de aplicaciones que se vinculan entre sí. Sin embargo, usuarios continúan decantándose por Firefox debido a las opciones de privacidad y personalización que este ofrece.

Por otro lado, un buscador, o motor de búsqueda, es una “página” de internet que se encarga de mostrarte resultados a lo que estés buscando. Los más utilizados son Google, Yahoo Search, Bing y, por supuesto, DuckDuckGo.

Para utilizar una analogía común, se debe entender la diferencia entre navegador y buscador como un teléfono. El navegador es el teléfono físico que utilizamos para hacer llamadas, conectado a la red mundial de teléfonos, mientras que el buscador es el operador o, si todavía lo recuerdas, el directorio. Este último te ofrece distintos “resultados” de números en base a la información que tiene, la cual puede variar dependiendo de cada directorio.

La razón por la que Google Search se ha vuelto el más popular es por la optimización que tiene con los resultados. Por lo general, no tiene problema mostrándote los resultados más relevantes. Pero usuarios web que familiarizados con el proceso de búsqueda sabrán que el buscador de Google pueden tener problemas molestos, como una excesiva cantidad de resultados pagados y poca privacidad.

Es aquí donde DuckDuckGo se posiciona en el mercado como un buscador que promete no recolectar datos y mantener tu información segura, lo cual disminuye la posibilidad de que esta caiga en manos de hackers, estafadores y compañías, similar al caso de Firefox en navegadores. En años recientes, también se ha promocionado en base a que las funciones de Inteligencia Artificial (IA) que posee son completamente opcionales y para nada invasivas, a diferencia de la herramienta Gemini perteneciente al buscador de Google.

¿Por qué quiere colaborar DuckDuckGo con el pato Merlín?

Merlín es un pato blanco que se ha convertido en una sensación viral con las celebraciones futbolísticas actuales. Cuando se le vio caminando con la camisa del equipo mexicano por las calles de la capital, los usuarios de redes lo convirtieron en la mascota no oficial del torneo y no tardó en adquirir fama internacional.

A través de su cuenta de X, la compañía de seguridad digital le pidió a Merlín que, una vez terminado el campeonato actual, se ponga la camisa de la compañía.

Merlin, you have our full support.



If we sent you a DuckDuckGo jersey, would you wear it (after the World Cup, of course)?



Internet, do your thing. 🙏 https://t.co/srkid8klrl — DuckDuckGo (@DuckDuckGo) June 16, 2026

La consideración de DuckDuckGo de colaborar con la mascota no oficial de México puede resultar obvia. El logo de la compañía es un pato, por lo que Merlín es el perfecto candidato para liderar el equipo de mercadotecnia.

No obstante, no hay que descartar que esto también se trate de un movimiento publicitario estratégico para lograr que más personas alrededor del mundo hagan el cambio a DuckDuckGo. El buscador web ha incrementado su publicidad en los últimos años, llegando incluso a las pantallas de Times Square. Muy probablemente buscan pasar de ser un nicho para personas preocupadas por su privacidad, a un competidor a la altura de Google.