Instagram, Facebook y Whatsapp no funcionan: ¿Se cayeron aplicaciones de Meta a nivel global este 12 de junio?

¿Se cayó el Face? Usuarios reportan fallas en varias aplicaciones de Meta. (Pexels)

La aplicaciones de Meta presentaron fallas esta mañana. Usuarios reportan problemas al iniciar sesión, subir contenido, mandar mensajes y actualizar sus páginas principales.

¿Por qué están fallando aplicaciones de Meta?

Las aplicaciones de Meta —que incluyen Facebook, Messenger, Instagram, Threads y WhatsApp— han presentado fallas esta mañana que han afectado a muchos usuarios. Las fallas no son exclusivas a México, ya que también se han reportado en España y Estados Unidos.

No se han proporcionado detalles sobre qué fue el causantes del colapso. Andy Stone, portavoz de Meta, afirmó que en efecto se detectaron los problemas y únicamente indicó que estaban trabajando en ellos.

La red más afectada, según la página Downdetector, ha sido Facebook, con más de 100,000 reportes desde que comenzó a fallar esta mañana. En comparación, Instagram sólo presentó 10,000 reportes. El servicio quedó supuestamente restablecido a las 9:00 del centro de México, pero habrá que ver si no se presentan más fallas a lo largo del día. WhatsApp fue la menos afectada de las aplicaciones, pero algunos reportaron problemas en el envío de mensajes.

¿Qué hacer si falla Facebook, Instagram o Whatsapp?

No hay mucho que hacer como usuario ante una falla generalizada de la red. Sin embargo, se recomienda que generar reportes a través de las propias aplicaciones y estar al pendiente de reportes generados por otros usuarios. Si quieres asegurarte que la falla no es causada por tu propia red o dispositivo, puedes: