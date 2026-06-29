WhatsApp activará función para chatear sin compartir tu número mediante un “username” único: así puedes reservar el tuyo

WhatsApp implementará usernames Esta nueva medida asegura la conexión entre chats sin compartir el número telefónico.

WhatsApp se ha convertido en una aplicación necesaria para la rutina de todo ser humano y humana a nivel internacional, consolidándose como el servicio líder en mensajería instantánea al ser el principal medio por el cual conectan amistades, compañeros y compañeras tanto de trabajo como de escuela, nuevas personas conocidas e incluso clientes para comunicarse.

Sin embargo, la expansión de WhatsApp a sectores externos a la vida personal de cada usuario y usuaria ha orillado a la aplicación a tomar en consideración nuevas medidas de privacidad que garanticen la seguridad de las personas, siendo la implementación de usernames la función clave que el servicio de Meta anunció este lunes 29 de junio.

Meta implementará usernames en WhatsApp: ¿cómo funcionará y cuándo estará disponible?

Por medio de sus cuentas oficiales en redes sociales, la empresa tecnológica Meta aunció que implementarán una función de usernames para WhatsApp, con el objetivo de reforzar la seguridad de sus usuarios y usuarias al incrementar la privacidad, ya que esta medida permitirá la conexión de chats sin necesidad de compartir el número teléfonico.

"A veces, simplemente quieres charlar sin dar tu número", señaló la compañía, explicando las complicaciones que se han presentado entre usuarios y usuarias que ingresan a grupos de escuela, trabajo u otros sectores rutinarios, experimentando desconfianza o renuencia de compartir su número telefónico con personas desconocidas, principalmente cuando dicho número está conectado a diversos aspectos de la vida personal.

Debido a ello, Meta introducirá el uso de nombres únicos de usuario o usuaria para proteger el número telefónico, el cual podrá reservarse a partir de esta semana mediante una apertura gradual por regiones, es decir, WhatsApp te notificará en qué momento la reservación de username estará disponible en tu país.

Sin embargo, la función se activará a finales de 2026, fecha en la que se llevará a cabo el lanzamiento oficial a nivel global.

"No hay directorio para buscar ni sugerencias: las personas deberán saber tu nombre de usuario exacto para contactarte por primera vez", detalla la empresa tecnológica, explicando que —tras la activación oficial de esta nueva medida—, otras cuentas de WhatsApp no verán tu número telefónico al enviar mensaje, sino que únicamente podrán visualizar el username seleccionado.

¿Cómo crear y reservar tu nombre de usuario para WhatsApp?

El primer y principal paso para acceder a la reservación de tu username par WhatsApp, es asegurarte de que la aplicación está actualizada. Después, tendrás que seguir el siguiente proceso:

Configuración.

Cuenta.

Seleccionar la función username/nombre de usuario.

En caso de que no esté disponible dicha reservación en este momento, no entres en pánico, ya que Meta informó que los nombres de usuario se irán implementando de manera gradual dependiendo la región, y aseguró que notificará a usuarios y usuarias cuando la opción esté disponible en sus países de residencia.