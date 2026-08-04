¿MySpace está de regreso? Desarrolladores de la red social trabajan en un relanzamiento de la plataforma

MySpace La plataforma posiblemente regresará en una versión que busca distanciarse de otras redes sociales (myspace)

La que en antaño era la red social más popular del planeta, MySpace, podría ver un resurgimiento, según informaron sus actuales dueños.

¿Regresará MySpace?: Esto afirman los dueños

Fundada en 2003, MySpace es una red social que, en sus inicios, permitía a los usuarios crear un perfil en el cual se les podían editar su “espacio” con fotos, canciones y otros elementos que otorgaban original al perfil. Innovadora en su momento y especialmente popular entre 2005 y 2009, la plataforma funcionó como el primer acercamiento de muchos millenials al entorno digital. Se convirtió en un punto de reunión para aficionados de la web que buscan conectar con otra personas de intereses similares y una manera en que artistas musicales en ese entonces desconocidos —como Taylor Swift y Lady Gaga— podían compartir sus canciones.

Varios fueron los factores que resultaron en la caída de la red social pionera. Principalmente, el sitio web fracasó en evolucionar en un entorno en el cual las personas se volvían más adeptas a navegar en la web. Otras plataformas como Facebook ofrecían una experiencia más intuitiva para los usuarios, mientras que MySpace quedó sepultada en pop-ups y estafas digitales. Además, YouTube, sitio de videos que Google adquiriría en 2006, se posicionó como el lugar principal para que los artistas musicales compartieran sus canciones.

Aunque nunca despareció del todo, MySpace nunca se recuperó y perdió muchas de las funciones que la caracterizaban. “Realmente intentamos modernizarlo, pero ya era una compañía diferente para ese punto. No era el mismo MySpace”, dijo el director ejecutivo Tim Vanderhook en un documental de Tommy Avallone titulado Myspace. Él y su hermano Chris Vanderhook adquirieron la compañía en 2011, con la participación de Justin Timberlake, e intentaron hacer de la red social un medio musical, sin ningún éxito. Sin embargo, los hermanos y propietarios afirmaron en un documental que la red social todavía podría tener un futuro.

El nuevo intento no es fortuito, puesto que un rechazo por las redes sociales de Meta ha surgido entre las nuevas generaciones, y muchos sienten nostalgia por la simplicidad de MySpace. Esto hizo que el número de usuarios saltara de 200,000 hasta alrededor de 6 millones hoy en día. Los dueños buscan aprovechar el momento y transformas la página en un espacio que se distancie de las redes actuales, con menos desplazamiento infinito y algoritmos adictivos y más personalización, la conexión genuina y la originalidad creativa.

“Sólo esperamos el momento correcto para hacerlo”, comentó Tim en el documental. “Y si no funciona, lo intentaremos otra vez”. Hasta el momento, no hay una fecha prevista para el relanzamiento de la plataforma.