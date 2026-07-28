Apple Upgrade: ¿Qué es, cómo funciona, cuánto cuesta y cuándo podría llegar a México?

Apple Upgrade Nuevo servicio para préstamos de dispositivos. (Apple)

En un comunicado de prensa oficial, Apple anunció un nuevo modelo de financiamiento para sus productos. Consiste en un servicio de préstamo con opción de compra. Descubre cómo funciona y cuándo llegará a México.

¿Qué es Apple Upgrade, el servicio de préstamos de Apple?

Apple Upgrade es un servicio de Apple en conjunto con la aplicación de transacciones digitales Klarna que facilita el préstamo de dispositivos que oferta la compañía de Cupertino. Es decir que, a través de un pago mensual, puedes tener acceso al dispositivo de Apple de tu elección.

La longevidad del préstamo dependerá del modelo seleccionado, pero oscila entre 12 y 24 meses para iPhone y Apple Watch y 24 a 36 meses para iPad y Mac.

Al término del periodo, el usuario tiene una de las siguientes opciones:

Actualizar su modelo por uno más reciente. Realizar un último pago para adquirir el hardware de manera definitiva. Devolver el dispositivo y salir del programa de préstamos.

¿Cuánto cuesta Apple Upgrade?

El servicio tiene costos diferentes para cada dispositivo, dependiendo de factores como el modelo, qué tan nuevo sea y el almacenaje. Los precios comienzan a partir de las siguientes cifras para cada dispositivo que maneja Apple:

Mac - $24.99 USD

iPhone - $17.99 USD

Apple Watch - $11.99 USD

iPad - $11.99 USD

Por poner un ejemplo concreto, un iPhone 17 nuevo tiene un costo de $799 dólares de contado. Con Apple Upgrade, puedes adquirirlo por tan sólo $22.99 dólares durante un periodo de 24 meses. Al término del periodo, sólo habrías pagado alrededor de $550 dólares.

En cuanto a seguridad, deberás contratar Apple Care a partir de $3.99 dólares al mes para asegurar el dispositivo contra posibles daños que se presenten durante el periodo de préstamo.

¿Cómo adquirir Apple Upgrade?

Selecciona el producto que deseas adquirir en el sitio web de Apple, la aplicación de Klarna o en un distribuidor físico. Durante el checkout, elige el plan de préstamos que más te convenga y revisa los términos y condiciones. Envía tu solicitud y en unos minutos obtendrás confirmación de Klarna, una vez que hayan realizado un análisis de tu historial crediticio que no afectará tu estatus en el buró de crédito. Una vez aprobado, se finaliza la orden y puedes llevarte el dispositivo a casa o recibirlo a tu puerta.

¿Cuáles son los beneficios de Apple Upgrade?

Si requieres cargar con lo más nuevo de Apple, puede que el sistema de préstamos sea la mejor opción para ti. Además, evita que tengas que revender un teléfono viejo a un precio justo, cosa que puede ser difícil, para adquirir el modelo más reciente. Si lo que necesitas es tener plena propiedad de tu dispositivo, la mejor opción sigue siendo comprarlo de contado o a pagos mensuales.

¿Cuándo estará disponible Apple Upgrade en México?

Hasta el momento, no hay fecha confirmada para México y el servicio únicamente se oferta en Estados Unidos. Sin embargo, siendo México uno de los mercados más redituables para la compañía, es muy probable que lo implementen en el futuro.