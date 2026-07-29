Streamers de Twitch transmitirán en vivo cómo construyen una casa para una familia en situación vulnerable: descubre cuándo, dónde y por qué van a hacerlo

Los streamers FeryFer, Hnanto y Diana Aragón transmitirán en vivo cómo construyen una casa en CDMX: descubre cuándo, dónde y por qué van a hacerlo

Twitch quiere demostrar que el streaming también puede transformar realidades fuera de internet. El próximo 2 de agosto, la plataforma realizará una transmisión especial en alianza con TECHO México y Geek Lounge, en la que los creadores de contenido FeryFer, Hnanto y Diana Aragón participarán en la construcción de una vivienda para una familia de la Ciudad de México.

La iniciativa busca aprovechar el alcance de las comunidades digitales para acercarlas a una causa social y mostrar que el entretenimiento en vivo también puede convertirse en una herramienta para generar un impacto positivo.

Streaming con propósito: así será esta transmisión especial de Twitch

Durante la jornada, los tres streamers compartirán en tiempo real el proceso de construcción de la vivienda, permitiendo que miles de espectadores conozcan de cerca el trabajo que realiza TECHO México en comunidades en situaciones vulnerables.

Además de documentar la construcción, el evento buscará inspirar a más personas a involucrarse en iniciativas comunitarias y demostrar cómo la colaboración entre creadores de contenido, plataformas digitales y organizaciones sociales puede traducirse en acciones concretas.

¿Quiénes participarán en la iniciativa de Twitch y TECHO?

La transmisión reunirá a tres figuras reconocidas dentro de la comunidad gaming y tecnológica de México:

FeryFer

La creadora de contenido mexicana es conocida por compartir contenido relacionado con videojuegos, tecnología y cultura digital, además de mantener una comunidad activa en Twitch.

Hnanto

Especializado en actualidad y conversación sobre videojuegos, Hnanto acercará la iniciativa a una audiencia acostumbrada a debatir e informarse sobre la industria del gaming.

Diana Aragón

La streamer y creadora de contenido se ha consolidado por sus publicaciones sobre tecnología, gaming, periféricos y configuraciones de computadoras, aportando otra perspectiva a esta jornada solidaria.

Así puedes apoyar la labor de TECHO México

Durante la transmisión se compartirán las vías oficiales para que cualquier persona pueda colaborar con la organización.

Los interesados podrán:

Realizar una donación única o convertirse en donadores mensuales desde 100 pesos .

o convertirse en donadores mensuales desde . Registrarse como voluntarios para participar en futuras jornadas comunitarias

Los recursos obtenidos ayudan a desarrollar proyectos relacionados con vivienda, infraestructura comunitaria, acceso al agua y saneamiento para familias que viven en condiciones de vulnerabilidad.

¿Cuándo será la transmisión?

La iniciativa se llevará a cabo el 2 de agosto de 2026 y podrá seguirse en los canales oficiales de Twitch de FeryFer, Hnanto y Diana Aragón, donde además se compartirán las opciones para realizar donativos y conocer más sobre el trabajo que desarrolla TECHO México en distintas comunidades del país.

Con este proyecto, Twitch apuesta por mostrar una faceta distinta del streaming, donde el entretenimiento se combina con la participación ciudadana para impulsar acciones que buscan mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.