¿Se retrasa lanzamiento del iPhone 18? Estos son los modelos que podrían tardar más en llegar a las tiendas

iPhone 18 Apple utilizará estrategia de 2020 para el lanzamiento. (Pexels)

El nuevo iPhone está pronto a ser anunciado. Los modelos que tendrá esta generación de celulares podrían salir en distintas fechas.

¿Cuándo saldrá iPhone 18?

El nuevo iPhone promete innovar con pantallas LTPO+, chip A20 Pro y cámara de apertura variable. Será una opción atractiva para todos aquellos que busquen actualizar sus viejos modelos.

Según informó Bloomberg, el anuncio de los nuevos dispositivos martes 8 de septiembre, pero se prevé se retrase hasta el día 9 del mismo mes debido al Labor Day que se festeja el lunes 7 de julio en Estados Unidos. Una vez anunciado, se espera que la preventa comience el 11 de septiembre.

De acuerdo al sitio 9to5Mac, Apple lanzará los nuevos modelos en fechas distintas. Conforme a este reporte, el iPhone 18 Pro y el 18 Pro Max saldrían pocas semanas después del anuncio. Por su parte, el iPhone 18 regular llegaría a tiendas hasta 2027, junto con el iPhone Air 2 y posiblemente el esperado iPhone Ultra plegable.

Esta estrategia es similar a la que usaron en 2020 al sacar el iPhone 12, sólo que en aquella ocasión el motivo de los retrasos se debió a la pandemia. Se piensa que el lanzamiento limitado podría derivar de una crisis de memoria RAM causado por la Inteligencia Artificial, la cual ya provocó un alza de precios en otros productos de la compañía.