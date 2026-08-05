¿Se retrasa Grand Theft Auto 6 otra vez? Esto dijo un ex desarrollador de Rockstar

Grand Theft Auto VI La próxima entrega ha sido esperada por más de una década por parte de seguidores de la saga.

El estreno de la esperada sexta entrega de Grand Theft Auto ha sido un tema recurrente en las y los fans de la saga a través de los años. El título ha sufrido ya dos retrasos y está programado para salir este 2026. Sin embargo, nuevas declaraciones hechas por un antiguo trabajador del equipo encendió las alarmas de los ‘gamers’ al sugerir que no sería algo extraños que ocurriera un tercer aplazamiento. Esto es lo que se sabe.

¿Qué dijo Mile York sobre un nuevo retraso de Grand Theft Auto 6?

Un antiguo animador de Rockstar Games ha reavivado el debate sobre el calendario de Grand Theft Auto 6. Mike York, quien trabajó en GTA V y GTA Online, afirmó recientemente que “no se sorprendería en absoluto” si el estudio pospone de nuevo el lanzamiento del título más esperado de la industria.

Las declaraciones se produjeron en declaraciones a Indy100. York dejó claro que ya no forma parte de Rockstar y que no cuenta con información privilegiada sobre el estado actual del desarrollo. Sin embargo, basándose en su experiencia previa en el estudio, señaló que la compañía prioriza el pulido final por encima de cualquier fecha fijada.

“Basándome en mi experiencia anterior, podrían retrasarlo otra vez. Directamente, podrían retrasarlo otra vez. Pueden hacer lo que quieran y la gente esperará ahora mismo; no importa. Si necesitan hacer lo que tienen que hacer, lo harán”, explicó. Y añadió: “Si llega noviembre y piensan ‘esta misión final todavía no se ve muy bien y todavía hay unos cuantos bugs en la misión final’, la retrasarán seis meses más si hace falta. No me sorprendería en absoluto. No creo que les perjudique ni nada”.

¿Cuáles han sido los retrasos que ha sufrido Grand Thef Auto 6 hasta el momento?

Grand Theft Auto VI se anunció con el primer tráiler en diciembre de 2023 y una ventana de lanzamiento para otoño de 2025. En mayo de 2025, Rockstar retrasó el juego hasta el 26 de mayo de 2026, argumentando la necesidad de “entregar al nivel de calidad que esperan y merecen”.

El 6 de noviembre de 2025 llegó el segundo aplazamiento oficial. Rockstar publicó un comunicado en su Newswire en el que confirmaba la nueva fecha: jueves 19 de noviembre de 2026. “Lamentamos añadir tiempo adicional a lo que sabemos que ha sido una larga espera, pero estos meses extra nos permitirán terminar el juego con el nivel de pulido que habéis llegado a esperar y merecéis”, señaló el estudio.

En los últimos meses, responsables de Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar, han reiterado en varias ocasiones que la fecha del 19 de noviembre de 2026 se mantiene firme. Las preventas se abrieron a finales de junio de 2026 y el juego está confirmado para PlayStation 5 y Xbox Series X y S