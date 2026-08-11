¡Se aproximan los lanzamientos de Apple! Estos son todos los productos que anunciarán en septiembre de 2026

Apple IPhone plegable y otras novedades serán anunciadas en octubre. (Pexels)

La conferencia en que Apple revelará sus nuevos productos está a la vuelta. Se introducirán innovaciones en todo su catálogo.

Revelaciones de iPhone en septiembre: ¿Qué novedades podemos esperar?

Como suele hacerlo, Apple revelará sus productos en la segunda semana de septiembre, muy posiblemente el día 9. Este año no será sólo el iPhone el que se lleve todo el protagonismo, pues la compañía presentará mejoras a través de todo su catálogo de dispositivos (a excepción de la Mac, cuya presentación se hace posteriormente).

Apple Watch

Apple Watch Series 12

Apple Watch Ultra 4

Además de nuevos colores y correas, los relojes de este año prometen, según la propia compañía, tener sus mejoras más considerables en años, aunque hasta el momento no se ha especificado cuáles serán las nuevas funciones.

Apple TV

Apple TV 4k

La caja que te permite acceder al mundo de streaming tendrá su primera mejora desde la última actualización en 2022.

Apple Home

HomePod mini

Smart Home Hub

EL HomePod fue pensado como la competencia de Alexa de Amazon y actualmente se encuentra en su segunda generación, funcionando como un centro de control a través del cual vincular todos los dispositivos de Apple que coexistan bajo un mismo techo.

Sin embargo, Apple siempre se quedó a atrás en este sector, y ahora busca remendarlo con el Smart Home Hub. Este dispositivo con pantalla cuadrada de 7 pulgadas incorpora inteligencia artificial para conectar todo tu hogar como nunca antes. El software podría ser una mezcla de tvOS y watchOS. El dispositivo permitirá conferencias por Facetieme, monitoreará tu hogar y servirá como interfón para hogares que poseen varios productos de Apple. De manera remota podrás controlar electrodomésticos, bocinas y candados. También acceder a fotos, calendario y reloj.

iPhone Ultra: El primer celular plegable de Apple

De todos los teléfonos inteligentes que Apple sacará este año, y que se rumorea saldrán en distintas fechas, el anuncio que más tiene a todos a la expectativa es la revelación del nuevo iPhone Ultra, el cual será el primer teléfono plegable de Apple.

Aunque por el momento todo es especulación, la compañía parece haber decidido distanciarse de su competencia creando un diseño que se abre estilo libro, haciendo el teléfono más ancho de lo que es alto. Se dice que podría tener una proporción de 4:3, con un display similar al de un iPad mini. La comparación más cercana sería el Samsung Galaxy Z Fold 8. En cuanto al material, se espera que mezcle aluminio con titanio y tenga un grosor total de entre 4.5 y 4.8 milímetros al ser desdoblado, convirtiéndolo en el iPhone más delgado de la historia.

Cada parte trasera tendrá un par de cámaras de 48 megapíxeles posicionadas horizontalmente, junto con dos cámaras de 24 MP para selfies en cada una de las pantallas. Incluirá tanto Face ID como Touch ID en el botón de encendido.

Además del iPhone Ultra, veremos los siguientes modelos anunciados en septiembre: