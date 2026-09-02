¿No más AirPods en el gimnasio?: Lo que se sabe sobre nuevos audífonos de Apple con cámaras

AirPods Nueva versión podría incluir cámara. (Pexels)

Apple planea incorporar cámaras a sus AirPods. La decisión podría generar problemas de privacidad y llevar a que los dispositivos sean prohibidos en ciertos lugares.

¿Nuevos AirPods tendrán cámara?

En un video, encontrado por el medio MacRumors y publicado el pasado 17 de agosto, Apple lanzará una nueva versión de los AirPods que contará con cámara. Están siendo desarrollados bajo el nombre en clave B790.

De acuerdo con Mark Gurman de Bloomberg, la fecha posible de lanzamiento para estos dispositivos sería el próximo año. Hasta el momento, no se prevé que Apple anuncie novedades en su línea de audífonos inalámbricos durante el próximo evento que tendrá lugar el 9 de septiembre.

La intención de esta cámara sería poder ofrecer al usuario una experiencia más intuitiva a través de la función de audio de los audífonos conectados a la Inteligencia Artificial del celular. Así, por ejemplo, podrías preguntarle a Siri por el nombre de una planta que observaste o, para aquellas personas que padecen de condiciones ópticas, preguntarle acerca del color de un objeto que se encuentra en tu campo de visión.

No tomarían fotos de videos, pues la cámara sería de muy baja resolución y sólo funcionaría para que el reconocimiento de Siri. Aun así, la decisión de incorporar cámaras a los audífonos levanta alarmas en muchos usuarios sobre posibles peligros de seguridad.

Esto ha llevado a algunos a especular que los dispositivos se restringirá su uso en lugares públicos. Algo similar ha ocurrido con los lentes Ray-Ban de Meta, los cuales han sido prohibidos dentro de cortes y otros lugares públicos para evitar filtración de información confidencial y violación a la privacidad. También reportó BBC que mucha de la información de estos lentes estaba siendo vista por empleados de Meta en Kenya, quienes lograron acceder a lo que el dispositivo capturaba durante momentos privados.

Habrá que ver si Apple aprendió de su competencia y —al igual que ha sucedido con la Inteligencia Artificial, de la cual algunos usuarios incluso acusan a la compañía de quedarse atrás— la compañía sacrifica posibles herramientas para proteger la seguridad de sus usuarios.