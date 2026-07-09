Lentes Ray-Ban ya no grabarán sin consentimiento: esta es la nueva restricción que les puso Meta

Lentes Meta Anuncian nueva actualización enfocada en la privacidad. (meta.com)

Meta anunció que la función para grabar que poseen los lentes que fabrica en colaboración con Ray-Ban detectarán si un usuario está grabando sin consentimiento. La política busca respetar la privacidad de las personas.

¿Lentes de Meta graban sin consentimiento?: La compañía aplica este cambio a su producto

Los lentes inteligentes que Meta creó en colaboración con Ray-Ban han estado marcados por la polémica. Desde su inasequible precio y una presentación de Mark Zuckerberg no salió del todo bien, hasta presuntos planes de agregar reconocimiento facial al dispositivo. Sin embargo, posiblemente el mayor problema que ha surgido ha sido el de la privacidad.

Algunos usuarios han utilizado la función que poseen los lentes para grabar video en actos de acoso y violación de la privacidad de otros.

Cuando se activa la cámara, una luz LED blanca en el costado de los lentes se enciende para que otras personas sepan que el portador se encuentra grabando. Sin embargo, algunos evitan esto colocando cinta u otros métodos de cobertura sobre la luz.

Poseedores de los lentes también han logrado eliminar la función al quitar la luz completamente. Existen personas que se promocionan en plataformas como Facebook Marketplace ofreciendo servicios para taladrar los lentes y remover el indicador LED que indica cuando estos están grabando.

La nueva actualización que lanzó la compañía el pasado martes busca enmendar dichas modificaciones. Los lentes habían sido actualizados en el pasado para detectar si la cámara está cubierta y bloquear su funcionamiento. No obstante, muchos encontraron la manera de evitar esto. El nuevo cambio haría a los lentes invulnerables a cualquier tipo de ajuste.

“Estamos continuamente mejorando nuestra habilidad para detectar manipulación, y ahora estamos actualizando los lentes para desactivar la cámara si detectan que la luz LED fue físicamente alterada o destruida. Ninguna otra cámara ha hecho esto y nos encontramos orgulloso de liderar la industria”, escribió Meta en su comunicado.

También aseguran que estarán monitoreando todas sus aplicaciones para detectar y vetar cuentas que ofrezcan servicios para modificar los lentes.

En meses recientes, algunos recintos, particularmente cortes, de lugares como Nueva York o Filadelfia han prohibido la entrada con este tipo de dispositivos para evitar faltas a la privacidad.