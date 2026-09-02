POCO F9: ¿Cuáles son las características de este móvil para gamers?

POCO POCO F9 Ultra incorpora la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite Gen 5. (POCO)

POCO, marca líder entre los jóvenes entusiastas de la tecnología, presentó hoy POCO F9 Ultra y POCO F9 Pro, dando continuidad al legado de la Serie F en el mercado premium de smartphones insignia.

Diseñada para ofrecer el máximo rendimiento, la serie POCO F9 representa un gran salto tecnológico en gaming e incorpora mejoras integrales en pantalla, fotografía y duración de la batería, demostrando excelencia de nivel insignia en todos los frentes.

POCO y Bose inician alianza este 2026

Durante el lanzamiento, POCO también anunció el siguiente capítulo de su alianza con Bose, líder mundial en audio, para ofrecer a usuarios de todo el mundo experiencias de audio móvil claras, inmersivas y de alta calidad.

“A medida que POCO continúa fortaleciendo su posición en el segmento premium de smartphones insignia, seguimos enfocados en desafiar las convenciones mediante tecnologías e innovaciones”, señaló Kang Lou, Senior Product Marketing Manager y portavoz de POCO Global.

Rendimiento Ultra que desata el dominio del gaming a 185 FPS

El rendimiento está en el centro de la serie POCO F9, cuya arquitectura insignia de doble chip eleva el estándar de rendimiento de los smartphones insignia integrales.

“Con POCO F9 Ultra, ofrecemos el máximo rendimiento mediante tecnologías de vanguardia e innovaciones para gaming, mientras que POCO F9 Pro combina potencia de gaming de nivel insignia con una experiencia equilibrada y versátil para un mayor número de usuarios. En conjunto, la serie POCO F9 está diseñada para responder a las expectativas de una audiencia más exigente y diversa, ofreciendo rendimiento máximo y un valor excepcional”, agregó.

Ambos dispositivos están basados en las plataformas móviles insignia más recientes de Qualcomm, ofreciendo rendimiento y velocidad inigualables en multitarea intensiva, cargas de trabajo exigentes y gaming.

¿Qué plataforma incorpora el POCO F9?

A la cabeza de la línea, POCO F9 Ultra incorpora la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite Gen 5 y alcanza una impresionante puntuación AnTuTu de 4,165,108¹, la más alta registrada hasta ahora en un smartphone POCO.

Para encargarse del procesamiento visual, y por primera vez en la Serie F, ambos modelos combinan sus procesadores insignia con el chipset dedicado VisionBoost D8, que habilita Smart frame rate² de hasta 185 FPS, líder en la industria.

Además, Smart frame rate y AI Super resolution pueden funcionar de manera simultánea, ofreciendo movimientos más fluidos y detalles más nítidos para una experiencia de gaming más realista.

POCO F9 Ultra también ofrece almacenamiento de hasta 1 TB, con amplio espacio para juegos, aplicaciones y contenido multimedia sin concesiones. Más allá del hardware, la serie POCO F9 integra WildBoost Engine para elevar aún más la experiencia de gaming. Una de sus capacidades más destacadas es la compatibilidad con gaming a una frecuencia ultraalta de 185 FPS.

En comparación con 120 FPS, ofrece 65 cuadros adicionales por segundo y un intervalo de actualización 3 ms más corto, lo que permite a los usuarios detectar antes a los enemigos y reaccionar con mayor rapidez.

Esta fluidez extrema está disponible de forma nativa en más de 20 títulos, mientras que 5 juegos adicionales pueden alcanzar 185 FPS mediante Smart frame rate.

Como complemento, Game Color Enhancement permite ajustar con precisión los gráficos de los juegos para obtener imágenes vívidas y mayor detalle en las escenas. A la altura de estas imágenes, una tasa de muestreo táctil instantáneo de 4,800 Hz, una tasa de muestreo táctil de 10 puntos de 480 Hz y una tasa de muestreo del giroscopio ultraalta de 200 Hz convierten cada toque, deslizamiento e inclinación en un control rápido y preciso.

El sistema de enfriamiento POCO 3D IceLoop completa la experiencia de rendimiento, ayudando a que toda la línea se mantenga fluida y estable durante más tiempo, incluso en sesiones de gaming exigentes.

Imágenes inmersivas, perfeccionadas por el diseño La serie POCO F9 incorpora pantallas POCO HyperRGB AMOLED de frecuencia ultraalta de 185 Hz, que ofrecen imágenes excepcionalmente fluidas en distintos escenarios.

POCO F9 Ultra amplía la experiencia con una extensa pantalla de 6.9 pulgadas, mientras que POCO F9 Pro integra la misma tecnología de pantalla insignia en un formato más compacto de 6.59 pulgadas para un manejo cómodo.

En el corazón de ambas pantallas se encuentra la tecnología POCO HyperRGB. Su estructura completa de subpíxeles RGB aprovecha cada subpíxel rojo, verde y azul para ofrecer imágenes nítidas y vibrantes comparables con una pantalla 2K, al tiempo que consume menos energía.

La línea también marca el debut mundial del nuevo material luminiscente M11, que permite alcanzar hasta 4,500 nits de brillo máximo en múltiples escenarios y 10,000 nits para contenido HDR, aportando reflejos deslumbrantes, mayor contraste y detalles más finos en cada escena.

La comodidad es tan importante como la claridad. La serie POCO F9 presenta Xiaomi Vision Care, la primera solución integral de POCO para el cuidado de la vista, que obtiene la certificación TÜV Rheinland Quadruple Eye Care.

Ya sea durante una larga sesión de lectura, al ver varios videos seguidos o al desplazarse por contenido a altas horas de la noche, la serie POCO F9 ayuda a reducir la fatiga visual. Ambos modelos adoptan un lenguaje de diseño premium y refinado, con una apariencia y sensación sofisticadas.

POCO F9 Ultra incorpora una luz dinámica en la parte posterior, con efectos personalizados para llamadas entrantes, notificaciones, gaming y música, además de brindar al dispositivo una identidad visual distintiva.

Así, POCO F9 Pro lleva el primer diseño luminoso de panel completo de POCO a la variante Aurora Green, generando un brillo suave y uniforme en la oscuridad después de exponerse a la luz solar o a iluminación interior, y permitiendo a los usuarios crear sus propios patrones luminosos con un puntero láser azul-violeta.

Tecnología Sound by Bose: una alianza para una acústica móvil premium

La serie POCO F9 lleva la experiencia de audio premium aún más lejos mediante hardware y software de última generación, así como una calibración acústica conjunta impulsada por la tecnología Sound by Bose.

POCO F9 Ultra combina dos altavoces estéreo simétricos 1115D de nivel maestro con un subwoofer independiente 1620 de tamaño ultragrande para crear una auténtica experiencia de audio de 2.1 canales, ofreciendo una imagen sonora más estable, graves más profundos y un escenario sonoro más amplio.

Por su parte, POCO F9 Pro incorpora dos altavoces estéreo superlineales simétricos 1115F junto con un Sealed Cavity Design, que produce medios ricos, frecuencias altas nítidas y detalles finamente reproducidos en todo el rango de frecuencias.

Más allá del hardware, toda la línea ofrece dos perfiles de sonido calibrados profesionalmente, con experiencias de escucha diferenciadas: “Dynamic”, para un carácter de graves auténtico y pleno, y “Balanced”, para un balance general y voces puras.

Además, la calibración impulsada por Sound by Bose ofrece sonido detallado a bajo volumen y sin distorsión a volúmenes altos, recuperando una experiencia de escucha auténtica en cualquier nivel de volumen. Esta colaboración también lleva una nueva experiencia de gaming móvil a ambos dispositivos con el nuevo modo Game audio.

Este aumenta el volumen de los pasos para brindar una percepción direccional más clara, al tiempo que conserva el detalle por capas de disparos, voces y otros efectos dentro del juego.

Como resultado, los jugadores pueden identificar con mayor facilidad señales de audio críticas, ubicar su dirección con mayor precisión y mantenerse completamente inmersos en el juego.

Capacidad de batería Ultra con HyperCharge a máxima velocidad

La serie POCO F9 ofrece una autonomía excepcional en el uso cotidiano, diseñada para usuarios exigentes. POCO F9 Ultra incorpora la batería más grande hasta ahora en la Serie F de POCO: una batería de 8,050 mAh (típ.) líder en su clase, con 16% de contenido de silicio-carbono que garantiza una alta densidad energética en un formato estilizado y proporciona una autonomía confiable de 2 días.

POCO F9 Pro integra una amplia batería de 6,330 mAh (típ.), que garantiza autonomía para todo el día manteniendo un perfil compacto.

El versátil sistema HyperCharge combina HyperCharge por cable de 100 W e inalámbrico de 50 W en toda la línea, ofreciendo una rápida recuperación de energía.

Ambos modelos también admiten carga inversa líder en la industria de 27 W por cable y 22.5 W inalámbrica, convirtiendo el teléfono en una práctica fuente de energía para otros dispositivos.

La primera cámara ultranítida de 200 MP de POCO con versatilidad de nivel insignia Dando un gran paso adelante en fotografía, la serie POCO F9 presenta el primer sistema de cámara ultranítida de 200 MP de POCO, equipado con OIS en ambos modelos.

Un modo dedicado de 200 MP captura un nivel de detalle excepcional, brindando mayor libertad creativa para recortar, reencuadrar y editar después de la captura.

Como complemento del sistema trasero, una nítida cámara frontal de 32 MP garantiza que cada autorretrato se mantenga definido y refinado. Para tomas a larga distancia, POCO F9 Ultra incorpora una cámara telefoto periscópica insignia de 5x que permite enfocar sujetos lejanos con nitidez y facilidad.

Junto con el zoom sin pérdida de 10x y AI Ultra Zoom de 20x, captura detalles nítidos y sin vibraciones en cualquier escenario.

Por su parte, POCO F9 Pro incorpora una cámara telefoto flotante de 50 MP y 2.5x que enfoca desde una distancia de tan solo 10 cm, pasando con facilidad de primeros planos supermacro a paisajes lejanos.

En toda la línea, Live cinematography aporta un toque cinematográfico al video con captura 4K ultra HD, transiciones de enfoque automatizadas y cambios fluidos de lente que convierten momentos cotidianos en atractivas historias visuales. Disponibilidad del producto y precios exclusivos de lanzamiento.

POCO F9 Ultra estará disponible en dos colores: Cereza oscuro y Negro; y en tres configuraciones:

12 GB + 256 GB: $16,999 MXN.

16 GB + 512 GB: $17,999 MXN.

16 GB + 1 TB: $22,999 MXN.

POCO F9 Pro estará disponible en tres colores: Blanco, Verde Aurora y Negro; y en dos configuraciones:

12 GB + 256 GB: $14,999 MXN.

12 GB + 512 GB: $15,999 MXN.

El almacenamiento y la RAM disponibles son menores que la memoria total debido al espacio ocupado por el sistema operativo y el software preinstalado en el dispositivo.