iPhone 18 Pro y Pro Max: precio, colores, cámara, versiones, fecha de venta y todos los detalles del nuevo teléfono de Apple

iPhone 18 Pro y Pro Max Se revelan todos los detalles durante el evento de Apple. (Apple)

El nuevo director ejecutivo de Apple John Ternus presentó sus últimos modelos de iPhone en el Apple Event este 9 de septiembre. Descubre cuáles son todas las novedades de los próximos dispositivos.

iPhone 18 Pro y Pro Max: Detalles sobre nuevos teléfonos de Apple

Después de muchos rumores y especulación sobre los nuevos modelos de iPhone, Apple finalmente ha presentado los anticipados dispositivos en el evento que llevaron a cabo el día de hoy.

Lo primero a destacar es el chip A20, primero de su tipo por ser fabricado en proceso de dos nanómetros y, según John Ternus, “el chip más rápido” en un iPhone hasta el momento. Además, contará con un nuevo sistema de gestión térmica para prevenir el sobrecalentamiento, lo cual lo hará un teléfono versátil capaz de correr programas complejos.

Las pantallas no cambian mucho: serán OLED LTPO+ 6.3 pulgadas para el modelo Pro y 6.9 para el Pro Max, con la diferencia de que en esta ocasión la Dynamic Island ahora es más pequeña y permitirá ejecutar hasta tres acciones a la vez.

Se confirmaron los rumores de la nueva cámara de apertura variable. Esta capturará hasta 50 % más de luz, lo que permitirá tomar fotos más claras en la oscuridad.

iPhone 18 Pro la batería alcanzará las 36 horas mientras que en la versión Max llegará hasta las 45 horas. En ambos casos sólo aplicará para modelos con eSIM. La carga también será más rápida para los dos modelos, con tiempos 50 % de carga en 15 minutos.

En cuanto a colores, este año marca regreso del color negro, y el completamente nuevo burdeos. También estará disponibles los colores plateado glacial y azul cielo.

El iPhone 18 Pro tendrá un precio de venta que comenzará en los $1,199 USD para la versión de 256 MB, mientras que el iPhone 18 Pro Max comenzará en los $1,299 dólares. Se trata de un aumento de $100 dólares con respecto a los modelos equivalentes del año pasado. Por primera vez, habrá capacidad de 2TB para el modelo Pro Max. Saldrán el viernes 18 de septiembre pero la preventa comienza en tan sólo tres días, el 12 de este mes.