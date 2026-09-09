Evento Apple 2026: ¿Dónde y a qué hora ver la presentación del iPhone 18 Pro Max?

Evento Apple 2026 Este miércoles 9 de septiembre, Apple presentará su conferencia anual de hardware bajo el lema ‘Surprise and Shine’. (Apple)

La multinacional fundada por Steve Jobs que revolucionó el sector tecnológico al convertirse en una de las líderes en diseño, fabricación y venta de dispositivos electrónicos, presentará este miércoles 9 de septiembre su conferencia anual de hardware, el Evento Apple 2026, cuyo compromiso con la evolución tecnológica lo tornará en el escenario perfecto para la presentación del iPhone 18 Pro Max, uno de los productos más esperados de la compañía.

Desde su anuncio, el iPhone 18 ha estado envuelto en múltiples rumores sobre las novedades que ofrecerá a sus clientes más leales y, tras existir durante meses en el ojo de las filtraciones, este miércoles finalmente será el día que el público conocerá a mayor rasgo el ansiado modelo.

Evento Apple 2026: horario y dónde ver desde México las novedades de la compañía tecnológica

Liderando su primera presentación pública como CEO de Apple tras la salida de Tim Cook, el ingeniero y ejecutivo John Ternus presentará este miércoles 9 de septiembre el Evento Apple 2026, una conferencia dedicada a presentar al público internacional los próximos lanzamientos de la empresa.

Desde el Steve Jobs Theater en Cupertino, la transmisión del evento está programada para iniciar a las 10:00 horas, tiempo del Pacífico de Estados Unidos. No obstante, debido al alcance global de la compañía tecnológica, la conferencia también será transmitida a nivel internacional.

En México, el Evento Apple 2026 arrancará a las 11:00 horas, tiempo del centro del país, y podrá verse de manera gratuita en el sitio oficial de Apple o incluso mediante el canal oficial de la empresa en YouTube (Apple Event), así como la aplicación digital Apple TV, compatible con productos como iPhone, iPad, Mac, televisores inteligentes, Roku, Fire TV e incluso consolas de videojuegos.

La conferencia de este año lleva por lema ‘Surprise and Shine’, título que incrementa las expectativas que han rodeado la conferencia durante meses, ya que se ha rumorado la presentación de nuevos modelos ansiadamente esperados y actualizaciones para productos ya en circulación.

¿El Evento Apple 2026 presentará el iPhone 18 Pro Max este miércoles 9 de septiembre?

A pesar de que la empresa tecnológica no ha emitido un comunicado oficial sobre los nuevos productos y actualizaciones que presentarán durante la conferencia de este miércoles 9 de septiembre, Apple sí ha anticipado a desarrolladores que el Evento Apple 2026 será un acontecimiento especial, lo que elevó las esperanzas del público por conocer oficialmente el nuevo modelo iPhone.

Según sugirieron filtraciones realizadas por fuentes cercanas a la cadena de suministro en los meses pasados, el lanzamiento del iPhone 18 podría haberse programado en dos etapas, las cuales dividirán los modelos de la siguiente manera:

Septiembre 2026: iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.

iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Primavera 2027: iPhone 18 estándar.

Por otra parte, también se prevé que la empresa presente importantes actualizaciones en otros productos de su ecosistema, como lo son el Apple Watch o los AirPods. En estas categorías, analistas señalan que las novedades podrían estar relacionadas con el software, la disponibilidad de nuevas versiones de sistemas operativos o la evolución en funciones de Inteligencia Artificial.