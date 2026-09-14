Actualización iOS 27: ¿Cómo activarla este lunes 14 de septiembre y qué cambios tendrá en el iPhone?

Los nuevos modelos de iPhone están por llegar. En preparación para el iPhone 18 Pro y Pro Max, así como también el anticipado iPhone Duo, Apple liberará la nueva actualización que vendrá instalada en ellos para varios de sus otros dispositivos este 14 de septiembre. Descubre todas las novedades que incluirá.
iOS 27: ¿Qué novedades tendrá actualización de Apple?
Al ser el software que vendrá instalado por defecto en los nuevos dispositivos de Apple, el nuevo sistema iOS 27 llega como el sistema más avanzado de iPhone.
El principal cambio que Apple está promocionando son las mejoras a Siri. La asistente de Inteligencia Artificial (IA) promete entenderte mejor que nunca, y ahora podrás pedirle tareas muy específicas como recuperar fotos de un viaje en particular o generar borradores complejos. Además, podrás personalizar diferentes aspectos de su voz y por primera vez habrá una aplicación dedicada a Siri en la que podrás consultar todas tus conversaciones pasadas.
Las fotos también verán mejoras con las herramientas de IA. La nueva función de Reencuadre Digital te permite alterar los ángulos de la fotos que tienes en tu Fototeca.
Además de las mejoras a la Inteligencia Artificial, la nueva actualización también promete automatizar otras tareas, como agregar eventos al calendario directamente desde tus mensajes y mejorar la aplicación de Atajos para que a partir de instrucciones básicas configure de manera automática tareas complejas.
Y para todos los padres, el sistema hará muchos avances en el Control Parental, permitiéndote bloquear o limitar el tiempo de pantalla de tus hijos por medio de control remoto.
Más allá de todo esto, habrá mejoras generales como tiempos de carga por aplicación más reducidos, hasta 30% más rápidos, y una interfaz Liquid Glass con mayor claridad.
¿Para qué dispositivos estará disponible nueva actualización de Apple?
A pesar de que esta actualización constituirá lo más nuevo para iPhone, estará disponible en varios de los modelos anteriores de la compañía. La actualización podrá instalarse a partir de la generación de celulares lanzados en 2019. Es decir que incluirá toda la línea del iPhone 11 (incluidos modelos Pro y Pro Max), iPhone SE (2ª generación o posterior) y todos los teléfonos subsecuentes, los cuales incluyen:
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Mini
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Mini
- iPhone 14
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Plus
- iPhone 15
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Plus
- iPhone 16
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17e
- iPhone Air
- iPhone 18 Pro
- iPhone 18 Pro Max
- iPhone Duo
¿Cómo instalar nueva actualización?
La nueva actualización estará disponible a partir de hoy lunes 14 de septiembre a las 11:00 horas (centro de México). Para instalar iOS 27 en un dispositivo compatible, lo único que debes hacer es entrar a Actualización de software desde la sección de General en la Configuración de tu celular. El iPhone automáticamente detecta qué mejoras de software están disponibles.