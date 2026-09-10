PlayStation rompe relación con Hideo Kojima: ¿Cuál fue el conflicto y qué pasará con el juego ‘Physint’?

Hideo Kojima El famoso desarrollador de videojuegos japonés deja PlayStation para trabajar con Xbox. (@xboxmexico y Wikipedia Commons)

El desarrollador de videojuegos Hideo Kojima —creador de títulos como Metal Gear Solid y Death Stranding— terminó su larga colaboración con PlayStation. Ahora trabajará con Xbox. La decisión se dio a partir de la cancelación de un futuro proyecto.

¿Por qué Kojima ya no trabajará con PlayStation?

Hideo Kojima llevaba más de dos décadas colaborando con PlayStation. Su franquicia Metal Gear fue por muchos años uno de los atractivos de las consolas. Incluso después de su abrupto despido de Konami en 2015, Kojima continuó desarrollando títulos con su estudio de producción Kojima Productions de manera independiente y lanzándolos como exclusivas temporales para las consolas producidas por Sony, como lo fue Death Stranding y su secuela.

Xbox ya estaba listo para publicar el siguiente título de Kojima, OD, un juego de terror creado en colaboración con el director de cine Jordan Peele sin fecha prevista. Sin embargo, continuaba desarrollando Physint, un juego de acción y espionaje, como exclusiva de PlayStation. Sin embargo, en Junio de este año Sony le notificó a Kojima que no continuarían brindando apoyo al proyecto, y el desarrollador estuvo tres meses buscando quien se interesara en el juego. El pasado 9 de septiembre, Kojima confirmó a través de una publicación de X su salida de PlayStation y su nueva asociación con Xbox.

“Como confirmamos más temprano por nuestros canales oficiales, a mediados de junio de este año recibimos la noticia inesperada de PlayStation Studios que cancelarían PHYSINT. PHYSINT es un proyecto importante tanto para mí como para KOJIMA PRODUCTIONS. Determinados a mantener el proyecto vivo, hemos pasado los últimos tres meses buscando hasta el cansancio un nuevo socio. En el proceso de pedir consejos y perseguir negociaciones con personas a lo largo de diferentes campos, encontramos en XBOX un socio con el que compartimos una visión común para el futuro, y hemos decidido hacer equipos con ellos una vez más. Por favor tengan la seguridad de que el desarrollo de PHYSINT, nuestro título de acción-espionaje que definirá el género, se mantiene y continuará en marcha”, comunicó el desarrollador japonés.

PlayStation, por su parte, confirmó la salida de Kojima en otra publicación de X:

“Tras meticulosa consideración, hemos hecho la difícil decisión de no colaborar con KOJIMA PRODUCTIONS en su nuevo proyecto PHYSINT. Aún tenemos gran admiración por la visión que Hideo Kojima tiene con el juego. Nuestra relación permanece fuerte después de tres décadas de cooperación que lideró la industria y definió géneros, y anticipamos continuar una colaboración cercana con Hideo Kojima y su estudio independiente galardonado en el futuro”.

Asha Sharma, la nueva directora ejecutiva de Xbox, afirmó su compromiso a ayudar a Kojima cumplir su visión. “Los creadores cuentan con decisiones sobre dónde y cómo traer sus ideas a la vida. Estamos honrados de que Kojima-san ha elegido Xbox para que trabaje de la mano de Kojima Productions en ‘Physint’. Su ambición de desafiar convenciones refleja el tipo de creatividad que buscamos apoyar en Xbox”, comentó la CEO.

Las noticias ocurren en un momento de posible crisis para PlayStation, debido a su decisión de eliminar los discos físicos, la cual ha molestado a muchos fanáticos de la compañía. Por otro lado, después de la ola de títulos que canceló Xbox durante el mandato de Phil Spencer, la noticia de nuevas exclusivas que pueden levantar a la compañía, comenzando por otorgarles un alza en el mercado japonés, el cual siempre ha sido un punto débil para la consola.