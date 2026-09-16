Samsung amplía el uso de One UI 9: ¿En cuáles Galaxy estará, qué novedades tendrá y cómo activarlo?

Samsung Galaxy La actualización estará llegando próximamente a más generaciones de los dispositivos Galaxy de Samsung.

Samsung comenzó este miércoles 16 de septiembre de 2026 el despliegue oficial de One UI 9, la nueva versión de su capa de personalización para dispositivos Galaxy basada en Android 17. La actualización, que debutó con los Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8, ahora comienza a llegar a más equipos, con el Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra como los primeros teléfonos de esta nueva etapa.

El anuncio significa que One UI 9 dejará de estar limitada a los dispositivos Galaxy más recientes y comenzará un proceso de expansión hacia otras generaciones de teléfonos. Samsung señala que el lanzamiento será gradual y que la disponibilidad puede cambiar dependiendo del modelo, el mercado y la región.

¿Qué dispositivos Samsung Galaxy tendrán One UI 9?

Por ahora, Samsung confirma que la versión estable de One UI 9 ya fue lanzada para los Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8, mientras que desde el 16 de septiembre comenzó el despliegue para los Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra. La compañía indicó que posteriormente continuará con otros dispositivos Galaxy.

Antes de este lanzamiento, Samsung había ampliado el programa beta de One UI 9 a los dispositivos:

Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Flip7

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 FE

Las pruebas también se han extendido a generaciones anteriores. Medios especializados como SamMobile reportaron que el programa beta contempla:

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

Además de algunos modelos de la serie Galaxy A, entre ellos los A57, A56, A55, A36 y A35. La disponibilidad de estas versiones beta depende del país y del modelo.

En el caso de la familia Galaxy S24, Samsung ya ha comenzado a probar funciones de inteligencia artificial que originalmente fueron presentadas en equipos más nuevos. SamMobile y Android Authority reportaron que la segunda beta para esta generación incorporó funciones como Now Nudge, My FanCam, Call Brief y tarjetas personalizadas de Now Brief.

¿Cuáles son las principales novedades de One UI 9 de Samsung?

Una de las principales características de One UI 9 es una mayor integración de Galaxy AI en tareas cotidianas. Samsung busca que el teléfono no solamente responda a órdenes del usuario, sino que pueda proporcionar sugerencias relacionadas con el contexto en el que se está utilizando el dispositivo.

Entre las novedades se encuentra My FanCam, una herramienta que identifica a una persona seleccionada dentro de un video y ajusta automáticamente el encuadre para mantenerla en el centro de la imagen. De esta manera, Samsung pretende facilitar la creación de videos sin necesidad de realizar manualmente el recorte o seguimiento del sujeto.

También llegan las tarjetas generativas y editables de Now Brief, que permiten personalizar la información que aparece en los resúmenes diarios. Los usuarios pueden configurar contenidos relacionados con categorías como salud, clima y video para recibir información que resulte más relevante para sus actividades.

Otra función es Now Nudge, que ofrece sugerencias relacionadas con el contexto de una actividad. Por ejemplo, durante una conversación en la que se estén organizando planes, puede mostrar información relacionada con una reservación o permitir guardar una ubicación compartida sin abandonar la conversación.

¿Cuándo llegará el One UI 9 a cada Galaxy?

Samsung no ha establecido una única fecha mundial para todos los modelos. El despliegue comenzó con los Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 y Z Flip8 y, posteriormente, con los Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra. La compañía prevé ampliar gradualmente One UI 9 a otros equipos compatibles.

Por ello, los propietarios de otros Galaxy deberán comprobar la disponibilidad directamente desde Ajustes > Actualización de software > Descargar e instalar o mediante la aplicación Samsung Members. Samsung advierte que las funciones de inteligencia artificial y las fechas de actualización pueden variar según el modelo, el país, la región, el idioma y las aplicaciones disponibles.