NFL refuerza alianza con patrocinio de tecnología, ¿como ayuda esta sinergia a la Liga?

TCL Los usuarios mexicanos han comenzado a emigrar hacia tecnologías premium como MiniLED. (TCL)

De cara al regreso de la NFL a la capital mexicana con el encuentro entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, el deporte de alto rendimiento y la tecnología son el mejor aliado en el país.

¿Con qué marca reforzó su alianza la NFL?

En este escenario, TCL, marca tecnológica reforzó su sinergia con la NFL en México, además, presentó su estrategia audiovisual diseñada para revolucionar la forma en que los aficionados viven la temporada 2026.

México no solo se consolida como el mercado más importante para la NFL fuera de EE.UU. con 40 millones de aficionados, sino que también lidera la transformación hacia el entretenimiento inmersivo en el hogar.

De acuerdo con datos recientes de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), 8 de cada 10 espectadores en México prefieren disfrutar de los grandes eventos deportivos desde casa, lo que ha detonado una demanda sin precedentes de infraestructura audiovisual de formato gigante.

TCL y el fenómeno de las pantallas gigantes: un liderazgo en ascenso

Esta evolución del consumidor coincide con el consolidado posicionamiento de TCL en el mercado nacional. De acuerdo con el más reciente reporte de la firma de investigación Circana.

TCL se coronó como la marca de mayor aceleración en la categoría de televisores durante la edición de Hot Sale 2026, registrando un incremento del 175% en valor de ventas y un 171% en unidades vendidas año contra año.

El informe destaca que el principal motor de este crecimiento fue la migración de los usuarios mexicanos hacia tecnologías premium como MiniLED y formatos inmersivos de 65”, 75”, 85” y 98” pulgadas.

“Los consumidores mexicanos ya no buscan simplemente ver un partido; exigen trasladar la atmósfera, la nitidez y la potencia del estadio directamente a sus salas”, afirmó Santiago Ennis, CMO de TCL México. “Nuestra alianza con la NFL va más allá del patrocinio: somos el puente tecnológico que permite vivir la emoción del fútbol americano a una escala épica. El crecimiento vertiginoso que reporta Circana confirma que nuestra apuesta por democratizar las pantallas de 98 pulgadas con innovación de vanguardia es exactamente lo que la afición estaba esperando”.

La alineación perfecta de TCL

Para responder a las altas exigencias de transmisión deportiva, la alineación 2026 de TCL, encabezada por los modelos TCL QM7L, QM8L y X11L, incorpora la tecnología SQD-MiniLED, diseñada para ofrecer:

Procesamiento de imagen en alta velocidad: eliminación del efecto de barrido en pases largos y jugadas dinámicas mediante altas tasas de refresco nativas.

Brillo y contraste cinemático: control preciso de zonas de atenuación local (local dimming) para plasmar con fidelidad la luz de los estadios nocturnos.

Inteligencia Artificial con Google Gemini: integración nativa del ecosistema inteligente de Google para el control por voz, optimización automática de escenas deportivas y búsquedas en tiempo real.

Calibración acústica inmersiva: sistemas de sonido integrados que replican el rugido de la tribuna.