Multan a Google en Europa por uso indebido de geolocalización: ¿Cómo puedo restringir esta función en Android y en iOS?

Google El buscador utilizó localización de usuarios sin transparencia en Europa. (Pexels)

La Unión Europea multará a Google por uso indebido de funciones de localización. El organismo señala a la compañía de utilizar información privada de sus usuarios con falta de transparencia.

¿Por qué multa UE a Google?

Google habría accedido a la localización de sus usuarios sin consentimiento entre mayo de 2018 y febrero de 2020. Así lo señaló la Comisión de Protección de Datos (DPC) de Irlanda, lugar en que Google cuenta con su principal sede en Europa. La acusación radica en que Google no era transparente con el uso de la ubicación de sus usuarios. La multa equivale a 403 millones de euros.

“Como resultado de los errores de Google en esta materia, los individuos desconocían que su localización estaba siendo utilizada para, por ejemplo, influenciarlos con anuncios o interferir en sus intereses, y podía perder el control de su información personal. La retención de los datos de ubicación de los usuarios por más tiempo del que es necesario agravó esta pérdida de control”, comentó Graham Doyle, comisionado de la DPC, en un comunicado de prensa.

Google fue multado tan sólo en julio de este año por violar la normativa digital de la Unión Europea y hace un año por conductas publicitarias agresivas. La multa anunciada este lunes representa la cuarta mayor sanción que ha recibido la empresa en el continente.

Google afirmó en un comunicado lanzado como respuesta a las acusaciones que el uso indebido de la ubicación de los usuarios correspondió a un fallo provocado por políticas de ese entonces. Asegura que esto ya ha cambiado. “A partir de 2019, hemos evolucionado significativamente nuestras prácticas y lanzado herramientas robustas que simplifican la gestión de los datos de ubicación”, aseguró la empresa de California.

¿Cómo desactivar geolocalización de Google?

Existen varias manera en que Google utiliza tu geolocalización para proporcionarte una experiencia más personalizada. Por lo tanto, modificar las configuraciones de geolocalización implica múltiples pasos dependiendo del uso que le des a la aplicación y el dispositivo con el que cuentes. Para configurar la ubicación en la aplicación de Chrome, los pasos son diferentes dependiendo del sistema de tu teléfono.

En celulares de Apple, debes abrir la aplicación de Configuración, entrar a la sección “Privacidad y Seguridad” y encontrar la pestaña de “Localización”. Ya ahí deberás encontrar la aplicación de Google y podrás configurar cuándo tiene acceso esta a tu ubicación (Al usar la app, Siempre o Nunca).

Para dispositivos con Android, puedes hacerlo directamente desde la aplicación. Al acceder a ella, da clic en la opción “Más” de la barra de búsquedas y accede a “Configuración”. En el apartado “Configuración avanzada” selecciona ”Configuración de sitios" y ahí puedes administrar los permisos.

En el caso de Google Mapas, debes abrir la aplicación y dirigirte a “Tus datos en Mapas”, desde donde puedes borrar tu historial de búsquedas y administrar la información a la que Mapas tiene acceso.

Ahora bien, para dispositivos de Android, que operan en su mayoría con aplicaciones de Google, deberás dirigirte a la aplicación “Ajustes del Sistema”. Desde el apartado de Google, accede a “Gestionar tu cuenta de Google” y da clic en “Datos y personalización”. Desde ahí, puede administrar tu historial y almacenamiento de datos para evitar que Google te rastree en sitios de terceros para ofrecerte sugerencia personalizadas o cree un rastro digital a través de la ubicación de tus fotos.