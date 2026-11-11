The Legend of Zelda: Ocarina of Time ¿Ya superó al juego original? Nintendo revela el éxito de ventas del remake de Zelda (Nintendo)

Tan solo una semana después del lanzamiento de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake, el título ha logrado alcanzar una cifra superior a las 5.2 millones de copias vendidas.

Para Nintendo, este desempeño comercial lo convierte en uno de los pocos videojuegos dentro de la plataforma en alcanzar una cifra masiva de ventas después de cuatro días de su lanzamiento.

¿Cómo ha sido la recepción de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake entre la crítica?

El remake ha despertado el interés de las nuevas generaciones y la nostalgia de quienes jugaron la versión original a finales de los noventa.

Tras su lanzamiento el pasado 5 de noviembre, la entrega ha acumulado comentarios altamente favorables tanto de la comunidad gamer como de los críticos especializados en videojuegos.

En la plataforma Metacritic, el título obtuvo una calificación promedio de 96 sobre 100, posicionándose como uno de los videojuegos mejor valorados en lo que va del año.

¿Logró superar las ventas de las versiones anteriores de Ocarina of Time?

Bajo los reportes de Nintendo, la nueva entrega alcanzó 5.2 millones de copias vendidas a nivel global durante los primeros cuatro días, destacando que en el mercado japonés aportó alrededor de 810 mil unidades.

Pese al sólido arranque, la cifra aún se mantiene por debajo de los registros totales de sus antecesores.

La versión original de 1998 alcanzó los 7.6 millones de copias vendidas en Nintendo 64, mientras que Ocarina of Time 3D acumuló 6.44 millones de unidades en la consola portátil 3DS.

Nada mal para un remake de la remasterización de la versión original de Ocarina of Time, ¿pero podrá superar a su primera y segunda versión durante las próximas semanas? A pesar de que Ocarina aún está en sus inicios de lanzamiento, lograr una recaudación de cuatro días no lo tiene cualquier título de Nintendo.

¿Cómo se posiciona The Legend of Zelda dentro del catálogo de Nintendo Switch?

El desempeño de esta revisión reafirma el dominio comercial de la franquicia en las consolas de la compañía. En comparación con entregas recientes de la saga, Tears of the Kingdom vendió más de 10 millones de copias en tan solo tres días, convirtiéndose en el juego de la serie que más rápido se ha vendido hasta la fecha.

Por su parte, Breath of the Wild registró 3.84 millones de unidades sumando sus versiones de Switch y Wii U durante su primer mes en marzo de 2017.