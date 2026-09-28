PyMes El reporte 'The Impact of Digital Ads and AI for Advertising in Mexico' revela que la IA impulsa oportunidades para las PyMEs. (Pixabay)

Hoy en día, las pequeñas y medianas empresas son la columna vertebral de la economía de México: 99% de los negocios del país son PyMEs de acuerdo a datos del INEGI.

¿Cuál es el impacto de la IA en ventas e ingresos en las PyMEs mexicanas?

Al tener una estructura mucho más ágil, estas organizaciones dieron un paso adelante al integrar la IA en sus procesos, confirmando en el 82% de ellas un impacto positivo en sus ventas y rentabilidad, resultando en un incremento significativo en los ingresos, de acuerdo con el reporte ‘The Impact of Digital Ads and AI for Advertising in Mexico’ realizado en conjunto con la firma global, Advertiser Perceptions.

Esta tecnología es una herramienta igualadora de oportunidades, que ya no sólo es exclusiva de las grandes empresas, sino que puede englobar a otro tipo de emprendedores.

Los resultados del informe, que incluyó entrevistas con 175 micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y a 101 grandes anunciantes corporativos, revelan que la IA dejó de ser una tecnología experimental, para convertirse en una herramienta de trabajo diaria para las PyMEs, teniendo un impacto directo en sus ventas y rentabilidad neta, incrementando ingresos reales, superando el porcentaje de impacto positivo (77%) de las grandes empresas.

De acuerdo con la Demografía de Negocios del INEGI, en México, la esperanza de vida de una microempresa es de apenas 6.9 años, a causa de la “trampa de productividad”, la cual se refiere a cómo los negocios no fracasan por falta de esfuerzo, sino por una carencia de capacidad administrativa diaria, dejándoles pocas horas en el día.

Ante esta realidad, la IA emerge para brindarle a los emprendedores el tiempo necesario para diseñar mejores productos y brindar una atención más personalizada.

En este sentido, el 78% de las PyMEs encuestadas afirman ahorrar tiempo y recursos esenciales gracias a la automatización de la IA. Mientras que el 75% de estas organizaciones señalan que el dinero y tiempo ahorrado por la IA se reinvierten en la contratación de colaboradores.

“La IA y sus ventajas competitivas ya no son exclusivas de quienes tienen grandes presupuestos. Hoy, esta tecnología se convirtió en el combustible que permite a cualquier negocio competir de igual a igual, optimizando su presencia en un mundo online que demanda relevancia inmediata”, declaró Virginia Pedulla, Directora de Negocios PyMEs para Hispanoamérica en Google.

Otros datos interesantes del reporte:

80% de los negocios coincide en que integrar IA simplifica de forma tangible la gestión integral de sus operaciones.

75% confirma que la IA atrae activamente más clientes.

85% de las PyMEs anunciantes dependen de los anuncios digitales para atraer prospectos y mantener sus ventas.

El impacto del uso de la IA en las PyMEs mexicanas ya lo podemos ver con ejemplos tangibles:

Marlovet Hospitales, una red de atención veterinaria especializada, que aumentó las visitas a sus sucursales mejorando su presencia en internet a partir del uso de ‘Performance Max’, herramienta impulsada por la IA que permite posicionar anuncios en todos los canales de Google, incluido Google Maps. A partir de esto, lograron convertirse en la primera opción de las personas que buscaban atención veterinaria urgente cerca de ellos, consiguiendo el doble de clientes desde Google y aumentando sus visitas físicas trimestrales un 145%.

Mex Rent a Car, empresa dedicada a la renta de autos, tenía una meta clara para el año: aumentar 10% sus reservas. Para lograrlo, necesitaba entender mejor cómo buscan viajar los consumidores. La empresa potenció sus campañas de búsqueda con inteligencia artificial a través de AI Max, una solución que le ayudó a captar búsquedas de concordancia amplia, interpretando la verdadera intención detrás de las consultas del consumidor en Google, sin importar cómo las redactaran. Al sumar a la inteligencia artificial como aliada, la empresa logró aumentar sus ingresos 33.9% de trimestre a trimestre. Además, las conversiones totales aumentaron un 14% interanual.

Al poner la inteligencia artificial a disposición de las pequeñas y medianas empresas, no sólo optimizamos procesos, les devolvemos el recurso más valioso: el tiempo. Con él, estas organizaciones no pierden la capacidad de seguir innovando, contratando y haciendo crecer sus negocios. En Google, reafirmamos nuestro compromiso de impulsar una economía digital donde cualquier negocio, sin importar su tamaño, tenga el poder de competir de igual a igual.