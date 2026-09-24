¿Qué es la función ‘reseñas de platillos’ de DiDi Food y cuándo iniciará en la App?

DIDi Gracias a la función de reseñas, los usuarios de DiDi han construido una comunidad orgánica. (DIDI)

DiDi Food presentó su guía gastronómica dentro de la app: los usuarios ya pueden calificar cada platillo que reciben y compartir reseñas y fotografías para que otros decidan mejor qué pedir, y los restaurantes ganan una nueva vía para destacar por lo que sirven.

¿Cómo funcionan las reseñas por platillo de DiDi Food?

La guía amplía la retroalimentación que la comunidad ya compartía en la plataforma, pues las opiniones ahora se organizan en una sección dentro de la app, con reseñas específicas por platillo y fotografías, disponible para todos los usuarios en más de 60 ciudades de México donde DiDi Food tiene presencia.

Los usuarios tienen 30 días después de recibir un pedido para calificar su experiencia con hasta 5 estrellas.

Pueden valorar individualmente cada platillo del pedido, escribir una reseña y subir fotografías.

También pueden evaluar detalles como la atención recibida, el sabor, el empaque y la rapidez con que llegó la orden.

Quienes reseñan ganan puntos y suben de nivel con cada reseña y fotografía compartida.

“La razón principal detrás de esto en realidad es poder que no, que no, que la experiencia del food delivery no se quede en el momento en el que tú recibes tu comida y te la comes. Lo importante de esta funcionalidad es todo lo que pasa después. Es desde el momento en el que la recibes y la pruebas, qué te pareció, qué te gustó, qué no te gustó, y que eso no solamente se quede, digamos, de tu lado, sino también que pueda compartirse con alguien más. Al final de cuentas, el objetivo principal es que todas estas reseñas alimenten una guía de recomendaciones gastronómicas locales y que ayude a más personas no solamente a tomar mejores decisiones al momento de decidir qué pedir y qué no, sino que realmente ayude a que descubran nuevos restaurantes. Esa parte de descubrir nuevos restaurantes es muy importante para nosotros porque amplía la oferta gastronómica, pero también les ayuda a los restaurantes a tener más visibilidad. Entonces esa es la razón principal detrás de esto”, destacó Raúl Bustamante, Head de Comunicación de DiDi Food México.

Las reseñas, más que una forma de destacar a los restaurantes

Para los restaurantes, las reseñas son una forma de destacar y atraer más clientes. Así lo viven tres negocios de la plataforma:

La Birria de Rivera pasó de ser un negocio familiar de dos personas a un negocio con gran reconocimiento que integra las ventas de delivery con los clientes potenciales gracias al impulso digital que ha ganado en la aplicación; las recomendaciones y buenas reseñas de las compras por aplicación se han convertido en la base de su funcionamiento y han atraído comensales al restaurante físico.

“Esto que estamos buscando no funcionaría si no logramos que la gente realmente esté interesada en hacer esas reseñas. ¿Cómo estamos incentivando esto? Lo que estamos haciendo es que tú como usuario, entre más reseñas escribas y entre mayor calidad tengan tus reseñas, tú vas a poder empezar a ganar puntos. Además de ganar puntos, puedes, digamos, subir de nivel en este mundo de las reseñas dentro de DidiFood, y te puedes incluso convertir en una guía local. ¿Qué significa convertirse en una guía local? Que ya seas una referencia de alguien que está dejando buenas reseñas y que la gente pueda confiar en lo que tú estás opinando y recomendando, pues, para tomar mejores decisiones. Eventualmente, en una segunda etapa de esta funcionalidad, vamos a empezar a premiar a esas guías locales con ciertos incentivos, con ciertos regalos. Pero por el momento es ganar puntos y posicionarse como una guía local de recomendación”, explicó el directivo

Kuroba es un negocio de comida japonesa artesanal que tiene al frente a un chef con 25 años de experiencia y realiza cada receta desde cero, sin productos procesados ni congelados, lo que distingue la calidad de cada platillo.

Gracias a la función de reseñas, han construido una comunidad orgánica y se han fortalecido en sus dos años de existencia.

“Todo se basa en cómo toda esta información que dejan las reseñas, cómo realmente la aprovechan los restaurantes. Como dices, hay muchos restaurantes que seguramente van a estar al tanto de todas sus reseñas y van a, las van a estar leyendo y van a estar identificando, ay mira, hay que mejorar esto, hay que cuidar esto otro, etcétera. Para esos restaurantes que quizá no tienen el tiempo, este, o todavía no entienden bien cómo pueden leer esas reseñas, Hay restaurantes, la gran mayoría de los restaurantes cuentan con un asesor de Didi Food que los ayuda como a mejorar sus operaciones, a entender cómo pueden vender más, etcétera. Esos mismos asesores los pueden ayudar a decirles, miren, este, vimos que te están reseñando mal esto, o te están reseñando bien esto, hay que tomar en cuenta esta retroalimentación para que mejores esto y esto y esto y esto. Entonces forma parte de esa asesoría que las mismas personas de Didi Food le están ofreciendo a los restaurantes. Entonces sí es importante que estos asesores aseguren de que esta retroalimentación está llegando a los dueños de los restaurantes y que accionen algo para poder mejorar lo que están recibiendo”, explicó.

Por su parte, K-BAB Korean es un negocio que ya cuenta con un equipo de 7 personas. El 40% de sus ventas provienen actualmente de las entregas a domicilio, las cuales han crecido gracias a la confianza de sus clientes y a la presencia digital que les ha permitido la función de reseñas.

En la segunda mitad del año, DiDi Food ha sumado herramientas para sus restaurantes aliados: DiMi, su asistente con inteligencia artificial para incorporarse a la plataforma, y DiDi Terminal, un dispositivo de gestión de pedidos.

Con las reseñas, la plataforma agrega una tercera pieza para ayudar a que los clientes descubran y elijan a estos negocios. Para DiDi Food, la entrega a domicilio es una experiencia gastronómica integral, en la que el sabor debe ir acompañado de un empaque adecuado y una entrega impecable.

Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, más de 13.5 millones de usuarios compartieron su experiencia de entrega en la plataforma, que acumula más de 46.7 millones de reseñas.

Las reseñas buscan ayudar a que los más de 65 mil establecimientos de la plataforma destaquen por sus platillos y atraigan a más clientes.