¿Cómo desarrolla Seguritech Privada hangares inteligentes para la seguridad aérea?

Seguritech Privada Los drones complementan la videovigilancia terrestre al ofrecer perspectivas aéreas de zonas urbanas, carreteras, áreas forestales. (Seguritech )

La evolución de los drones ha transformado la seguridad pública, pero su verdadero potencial surge cuando operan dentro de un ecosistema inteligente capaz de mantenerlos listos para despegar en cualquier momento.

¿Cómo se desarrollan los hangares inteligentes?

En ese sentido, Seguritech Privada ha desarrollado hangares inteligentes que automatizan el resguardo, despegue, aterrizaje y monitoreo de aeronaves no tripuladas, convirtiéndolas en herramientas de respuesta inmediata frente a delitos, emergencias y fenómenos naturales.

La tecnología presentada recientemente por la compañía muestra una infraestructura diseñada para que los drones operen prácticamente de manera autónoma.

Desde un Centro de Control y Comando, los operadores pueden supervisar el estado del vehículo, consultar su telemetría, verificar el nivel de batería y activar misiones aéreas en tiempo real, sin necesidad de que exista personal junto al hangar.

Automatización que fortalece la prevención

Los hangares inteligentes incorporan además sistemas robotizados que ejecutan de forma automática la apertura y cierre de la estación, el aterrizaje de precisión y la recarga operativa del dron, sin dejar de lado que también generaran alertamientos sobre su desempeño y condiciones de funcionamiento.

Toda esa automatización, de acuerdo con especialistas de Seguritech Privada, permite reducir tiempos de despliegue y mantener las aeronaves disponibles las 24 horas para atender incidentes prioritarios.

Asimismo, agregan los expertos, gracias a su visión panorámica y capacidad para desplazarse rápidamente, los drones complementan la videovigilancia terrestre al ofrecer perspectivas aéreas de zonas urbanas, carreteras, áreas forestales e infraestructura crítica.

De la misma forma, agregan que, resultan especialmente útiles para localizar personas, evaluar accidentes, monitorear incendios o acceder a regiones donde patrullas y vehículos de emergencia enfrentan obstáculos por la geografía o las condiciones del terreno.

Del aire al Centro de Mando

Uno de los principales diferenciadores de la solución de Seguritech Privada es la integración directa entre los hangares y los Centros de Control y Comando.

La transmisión de video e información ocurre mediante canales seguros, permitiendo que las imágenes sean visualizadas en vivo o almacenadas para apoyar investigaciones y la toma de decisiones de las autoridades.

Además del componente de conectividad, subrayan los especialistas de la compañía, los hangares protegen físicamente a las aeronaves frente a condiciones climáticas adversas, preservan sus equipos electrónicos y garantizan que permanezcan con suficiente energía para iniciar un vuelo cuando la situación lo requiera.

Y también señalan que, dicho modelo incrementa la disponibilidad operativa y extiende la utilidad de los drones como aliados permanentes de la seguridad ciudadana.

De modo que, con tales soluciones, Seguritech Privada consolida una nueva etapa de la seguridad aérea inteligente, donde la automatización, la robótica y la gestión de datos convergen para hacer del espacio aéreo un escenario estratégico de prevención, vigilancia y atención oportuna de emergencias en beneficio de millones de personas.