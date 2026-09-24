Google Pixel 11 inicia su preventa en México este 24 de septiembre

Google Pixel La preventa estará disponible del 24 al 30 de septiembre, antes de su llegada oficial a tiendas el 1 de octubre. (Google)

La nueva generación de Google Pixel está cada vez más cerca. A partir de hoy, 24 de septiembre, comienza en México la preventa de la serie Google Pixel 11 que está integrada por los smartphones Google Pixel 11, Google Pixel 11 Pro y Google Pixel 11 Pro XL.

¿Cuál es el precio de los modelos de Google Pixel 11 en México?

Además, no sólo los modelos de Google Pixel 11 son los que brillan, sino también el reloj inteligente Google Pixel Watch 5 y los audífonos Google Pixel Buds Pro 2 en color Olivo.

La serie Google Pixel 11 combina el nuevo Google Tensor G6 con las capacidades de Gemini para ofrecer una experiencia cada vez más útil y personal, además de mejoras en fotografía, rendimiento y batería. Los modelos Pro incorporan un sistema de cámaras renovado con Zoom Pro de hasta 120x y HighLight.

Precios en México del Google Pixel 11

Google Pixel 11: desde $22,499 MXN.

Google Pixel 11 Pro: desde $28,499 MXN.

Google Pixel 11 Pro XL: desde $32,999 MXN.

Google Pixel Watch 5: desde $7,999 MXN.

Google Pixel Buds Pro 2: $4,999 MXN.

Más puntos de venta con nuevos socios como Amazon

La preventa estará disponible del 24 al 30 de septiembre, antes de su llegada oficial a tiendas el 1 de octubre, a través de nuestros socios comerciales: Coppel, Liverpool, Mercado Libre y nuestro socio más reciente, Amazon.

Con Google Pixel 11 puedes disfrutar de una ayuda proactiva, personalizada y avanzada que funciona en todas tus aplicaciones y está diseñada para mantener tus datos privados, seguros y protegidos.

De esta forma, Gemini Intelligence se encarga del trabajo duro para que puedas centrarte en tu vida y en tus tareas diarias.

Con un toque, Google Pixel captura vídeos o fotos, los edita automáticamente y crea una colección de alta calidad lista para compartir.

Por otra parte, los 12 GB de RAM permiten que tus aplicaciones favoritas se carguen fácilmente y que puedas cambiar de unas a otras de forma ultrarrápida.

Junto con un almacenamiento a partir de 256 GB, tendrás un montón de espacio para todas tus aplicaciones y recuerdos. Y con un diseño resiliente y años de actualizaciones, el Google Pixel 11 está diseñado para durar.